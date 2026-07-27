陶大宇李麗珍合體帶貨掀《大時代》回憶殺　60歲珍妹凍齡零走樣

撰文：河伯
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TVB經典神劇《大時代》1992年播出至今已逾30年，劇中丁家與方家的恩怨情仇至今仍為觀眾津津樂道。近日飾演「丁益蟹」的陶大宇與飾演「方婷」的李麗珍驚喜合體，為抖音宣傳片進行拍攝，這對《大時代》宿敵相隔逾三十載再度同框，即時掀起全城回憶殺。

TVB經典神劇《大時代》1992年播出至今已逾30年。（《大時代》電視劇劇照）

尖沙咀街頭取景場面墟冚

陶大宇日前在社交媒體分享與李麗珍的合照，並表示自《大時代》至今已超過三十年未有相見，如今再度與「珍妹」李麗珍合作拍攝抖音宣傳片，令他回憶滿滿。他更特意找出《大時代》當年的劇照作新舊對比，獲大批網民大讚二人保養得宜，凍齡有術。

二人都keep的好好啊！（IG@michaeldao_official）
在《大時代》中的「丁益蟹」與「方婷」。（IG@michaeldao_official）

李麗珍笑控大宇昔日「糟質」

另一條影片所見，陶大宇與李麗珍雙雙現身尖沙咀街頭為帶貨宣傳片拍外景，即時引來大批途人駐足圍觀，現場氣氛熱鬧非常。陶大宇打趣表示，自《大時代》一別後便與「珍妹」失散多年；李麗珍則幽默回應，笑指對方當年於劇中糟質妹妹，更搞笑評價舊拍檔：「都係唔係咁好人」，二人互動盡顯默契與關照之情。

雙雙現身尖沙咀街頭。（抖音影片截圖）

網民瘋狂入戲重現經典對白

二人再次同框的消息一出，網民反應極度熱烈，不少人不約而同引用《大時代》的經典場面及台詞留言，入戲十足！有網民戲稱「珍姐小心佢扔你落街呀」，亦有人打趣道「可以換阿珍掟你落樓」；更有劇迷重溫當年劇情，寫下「我只記得你企圖強奸她」、「我記得大宇個對白：尊重啲？尊重啲就冇！將就啲就有！」。除此之外，亦有大量網民大讚二人狀態保持得極佳，紛紛留言「大宇哥keep得好」、「珍妹仲係好靚」、「女神冇走樣」，甚至有人向陶大宇熱情點唱：「快啲唱返首《倒轉地球》先啦！」

網民瘋狂入戲重現經典對白。（抖音影片截圖）

李麗珍透露女兒明年嫁

此外，李麗珍接受媒體採訪談到近況時，透露女兒許倚榕與前無綫藝人張明偉將於明年年底結婚，她坦言自己相當開心，更笑言非常「恨抱孫」。現年60歲的她保養得宜，被問到凍齡秘訣時竟自爆「好懶敷面膜」，但有一個秘密武器就是瞓「美容覺」。她亦提到今次進駐抖音做直播帶貨是一項全新挑戰，笑言對住鏡頭要有不同演繹方法，畫面才會好看。

張明偉早前3月向李麗珍女兒許倚榕求婚成功。（IG@annise_____）
現年60歲的她保養得宜。（IG@__leelaichun）
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