東野圭吾離世丨推理小說教父享年68歲　著作銷量破億橫掃影視界

日本文壇與影視圈驚傳巨星殞落噩耗！日本出版社講談社７月27日正式發布訃告，證實日本國寶級推理小說大師東野圭吾已於2026年7月23日凌晨因結腸癌（大腸癌）不治離世，享年68歲。據了解，家屬已低調為其舉行家族葬禮。消息一出，震撼全球無數書迷與影視界。

東野圭吾。（FB圖片）

東野圭吾。（NHK 截圖）

憑《嫌疑人X的獻身》登峰造極

東野圭吾1958年出生於日本大阪，畢業於大阪府立大學工學部，早年曾任職汽車零件公司工程師。1985年，他憑藉作品《放學後》勇奪第31屆「江戶川亂步獎」，隨後毅然辭職成為全職作家。在他長達40多年的創作生涯中，屢獲殊榮。1999年，憑《秘密》奪得第52屆日本推理作家協會獎。2006年憑巔峰之作《嫌疑人X的獻身》榮獲第134屆直木獎，並橫掃日本三大推理小說榜單冠軍，榮登「三冠王」寶座。2023年，獲頒日本文化界極高榮譽的「菊池寬獎」及「紫綬褒章」。

蘇有朋導演版《嫌疑人X的獻身》。（weibo圖片）

日本版海報。（《嫌疑人X的獻身》劇照）

遺作《永遠的記憶》下月上市成絕響

東野圭吾一生創作力極其驚人，從1985年9月的出道作《放學後》至今，累計出版著作高達106部（不含合著），全球總銷量更強勢突破1億冊。令人唏噓的是，其原定於今8月5日發行的全新作品《永遠的記憶》，如今遺憾成為這位推理教父獻給廣大讀者的最後絕響。

福山雅治在《神探伽利略》系列中的英姿（劇照）

中日韓爭相翻拍 影視改編王國無可替代

東野圭吾的作品以極具畫面感的敘事、縝密的邏輯以及對人性的深刻剖析著稱，堪稱當代亞洲影視圈最炙手可熱的IP巨匠。其代表作品無數，包括《白夜行》、《嫌疑人X的獻身》、《惡意》、《解憂雜貨店》、《放學後》、《秘密》，以及《神探伽利略》系列、《新參者》系列與《假面飯店》系列等。這些經典名作曾無數次被中、日、韓多國改編為電影、電視劇及舞台劇，並由福山雅治、木村拓哉、阿部寬、孫藝真、成龍等頂級巨星演繹，於全球創下無數票房與收視奇蹟。

2009年韓國版《白夜行》。（YouTube影片截圖）

《假面酒店》劇照

電影《解憂雜貨店》是改編自日本小說家東野圭吾的長篇懸疑小說《解憂雜貨店》。（《解憂雜貨店》微博圖片）