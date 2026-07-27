TVB御用童星潘曉彤息影嫁外籍男友　近照曝光曬運動型健美身材

撰文：亞瑟
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昔日90年代TVB「御用童星」潘曉彤（Rachel），日前在社交平台驚喜大晒沙灘泳裝近照！現年37歲的她身穿黑色比堅尼搭配粉紅色短裙，大方展現出極具線條美的健美身材與自信燦爛的笑容，瞬間吸引大批網民圍觀點讚，激起無數劇迷的青春集體回憶。

潘曉彤是90年代的「TVB御用童星」。（TVB）
潘曉彤。（《On Call 36小時II》截圖）
潘曉彤身穿黑色比基尼，下身配搭粉色裙。（IG@rachiepn）

潘曉彤曾進軍荷里活大展身手

作為90年代極具代表性的「TVB御用童星」，潘曉彤童年時曾擔任人氣兒童節目《閃電傳真機》的主持。其後她前往澳洲留學，順利畢業回港後繼續追尋演藝夢想，陸續參演了多部膾炙人口的經典劇集《一屋兩家三姓人》、《學警雄心》、《On Call 36小時II》、《天與地》。

潘曉彤曾擔任兒童節目《閃電傳真機》小主持。（TVB）

潘曉彤至今依然維持著Fit爆的完美狀態，全因她私下是一名不折不扣的運動健將。她不僅精通欖球、籃球、滑水及溜冰等多項高難度運動，過去更曾專程學習功夫「大聖劈掛」，身手相當敏捷流暢。憑藉靈巧的身手與流利的英語能力，潘曉彤更於2013年獲選參演荷里活動作電影《Lady Bloodsport》。當時她在全英文拍攝環境及大量的功夫武打場面中表現得游刃有餘，展現出獨當一面的硬核實力。

更獲選拍攝荷李活動作電影《Lady Bloodsport》。（IG@rachiepn）
潘曉彤曾是TVB御用童星。（IG@rachiepn）

2014年息影嫁外籍丈夫

在2014年拍畢劇集《愛我請留言》後，潘曉彤便正式決定告別娛樂圈，並於翌年與圈外外籍男友攜手步入婚姻殿堂。息影後的她人生軌跡同樣精彩，曾加入國泰航空任職空姐。近年則成功轉型為旅遊達人，創立並經營個人旅遊網站「RachiePn」，不時與網民分享世界各地的美食與精采行程。雖然告別幕前多年，但重情重義的她私下依然與圈中好友保持緊密聯繫，時常與楊潮凱、樂瞳、伍詠薇及梁嘉琪等聚會。

潘曉彤。（IG@rachiepn）
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