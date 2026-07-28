陳瀅馬爾代夫上演個人水着騷　一件頭難掩女神曲線逆天長腿盡現

現年36歲的無綫花旦陳瀅（Jeannie），自出道以來憑藉甜美樣貌與出眾氣質，一直被廣大網民封為「宅男女神」。近年她極力注重身材管理，積極瘦身成果顯著，整體狀態可謂愈戰愈勇，不時在社交媒體大派福利。近日她飛赴馬爾代夫度假，在陽光海灘旁大玩水着變裝，十足一場個人專屬的水着騷。



難掩好身材！（IG@missjni）

大展凹凸身形

陳瀅在社交媒體分享多張海邊靚相，透露想在馬爾代夫嘗試多種水上活動，更興奮表示已準備好考取潛水執照。相中所見，她先以一套白藍長袖泳衣上陣，貼身剪裁完美勾勒飽滿曲線；換上黑白拼色款時則露出纖腰與修長美腿；其後換上的灰綠連身款，更襯得她體態勻稱高挑。

陳瀅（Jeannie）。（IG@missjni）

大騷修長美腿。（IG@missjni）

雖然大多都是「一件頭」運動款式，但貼身剪裁反而將其凹凸有致的身材勾勒得更為突出。在椰林白沙的襯托下，勻淨膚色與緊實線條一覽無遺，招牌逆天長腿更是搶盡鏡頭，健康陽光之中滲出陣陣嫵媚。其中一張她坐在船上，半個身子探出船外，閉眼享受微風與陽光，一臉寫意，相當Chill。

體態勻稱高挑。（IG@missjni）

獲網民激讚

這輯水着放題旋即引來大批網民留言激讚：「勁靚爆鏡」、「太美了」、「只能用兩個字形容 勁好靚」、「有腳的美人魚」、「嘩……好靚啊」，更有人指她的照片從未令人失望過，足見女神魅力絲毫未減。