90年代艷星拒下海遭打斷肋骨　嫁入豪門多年罕有合體視后佘詩曼

現年58歲的昔日港產片女神吳雪雯，淡出娛樂圈多年後一直過著非常低調的平靜生活。年前她激罕地現身與圈中好友聚會，同場還有視后佘詩曼及其經理人等。當日吳雪雯僅穿上一件簡單的黑色外套，雖然只是素雅淡妝，但其肌膚依然保持得白滑緊緻，容貌與當年相比未見太大改變，外貌看起來遠比實際年齡年輕，是不折不扣的「美魔女」。

吳雪雯跟才女梁芷珊是相識多年的好朋友。（梁芷珊IG）

昔日「少男殺手」一脫成名

回顧吳雪雯的演藝之路，她在1987年以模特兒身分踏入娛樂圈，憑藉清純甜美的鄰家女孩氣質與火辣身材，迅速接拍大量電視廣告並獲邀登陸大銀幕。1993年，她與梁朝偉、張衛健及葉玉卿等人合作拍攝電影《正牌韋小寶之奉旨溝女》，憑藉活潑形象深受影迷歡迎。為了打破事業瓶頸，吳雪雯於同年選擇豁出去，與邱淑貞一同主演由王晶監製的電影《香港奇案之強姦》。她在片中與鄭浩南有多場激戰且大膽露點演出，風頭完全不輸女一邱淑貞，更成功憑此戲一脫成名，躋身當紅女星之列。

吳雪雯在《香港奇案之強姦》的演出令人留下深刻印象。（電影截圖）

吳雪雯堅拒下海慘遭惡勢力圍毆

可惜好景不常，知名度大增的吳雪雯隨即被有勢力人士盯上。面對強逼她接拍更多三級片及風月片的要求，她堅決不從，結果惹怒黑幫人物，對方不僅曾將她綁架逼迫就範，更在某天深夜於灣仔區派出多名大漢當街對她進行圍毆施暴，導致她當場被打斷了兩根肋骨。這場可怕的暴力事件為她帶來了嚴重的身心創傷，促使她在90年代中期毅然淡出影壇。其後她選擇遠赴英國留學主修室內設計，並在畢業後短暫入職設計公司，努力為自己開闢新的人生道路。

吳雪雯樣子清純可人，就算後來轉型當艷星都不覺俗氣。（電影截圖）

吳雪雯在1994年主演了亞視劇集《郎心如鐵》。（Facebook@atvhongkong ）

年輕時的吳雪雯顏值出眾，模特兒出身的她樣貌十分清純。（Facebook@atvhongkong ）

低調嫁入豪門相夫教子

到了2001年，吳雪雯低調嫁給相戀8年的印刷大亨楊耀宗，正式晉升豪門少奶奶。婚後兩人育有一對兒女，她亦全身心投入相夫教子，多年來一直非常低調，甚少公開露面。在2020年，她便獲邀出席與佘詩曼及其經理人等友人的飯局，當日只穿着黑色外套、化上淡妝的她，樣貌幾乎沒有太大改變，凍齡狀態驚艷不少人。而到了2022年，才女梁芷珊亦在社交平台晒出兩人的溫馨合照，並大讚吳雪雯保養得宜，肌膚依然白滑緊緻、風采不減當年。當時梁芷珊更透露吳雪雯已決定帶著一對子女移居外國生活，讓她感到萬分不捨。

吳雪雯與佘詩曼聚會。（網上圖片）