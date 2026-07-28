蔡一傑癌細胞擴散受控！密友爆偏方治腦癌　靠打牌捱過抗癌低潮

蔡一傑於2024年底因患腦部惡性腫瘤緊急接受開顱手術，切除了約7公分的腫瘤。雖然術後被醫生告知癌細胞已擴散，但他未有氣餒，反而加緊鍛煉身體，成功在今年4月再次重返舞台，跟「草蜢」成員蔡一智及蘇志威一同展開世界各地巡迴演唱會。近日，根據最新報導，蔡一傑目前的癌細胞擴散已經穩定受控。

蔡一傑目前的癌細胞擴散已經穩定受控。（IG@djremus_choy）

蔡一傑尋求偏方治療腦癌

蔡一傑在抗癌期間雙管齊下，除了積極接受西醫的電療等常規治療，亦尋求其御用中醫師協助。雙方透過「中西合璧」的方式激發其自身免疫力，並取得理想成效。除了藥物治療，心理調節同樣關鍵。其密友透露，蔡一傑面對情緒低潮時，會靠打麻將分散注意力，保持心情愉悅。他更打趣形容，自己強勁的「牌運」與秘方，正是陪伴他走過腦癌低谷的治癒良藥。

蔡一傑尋求偏方治療腦癌。（IG@djremus_choy）

蔡一傑被目擊現身街市狀態極好

此外，蔡一傑日前被目擊現身九龍城街市一帶。向來熱愛下廚的他，當天特別開車到該區挑選進補食材，重拾烹飪的樂趣。現場所見，蔡一傑整個人顯得精神奕奕，身體狀態非常好，他與海味店的女店員聊得相當投契、有講有笑，男職員更貼心地幫他將大包小包的戰利品搬上車。臨離開前，心情大好的他還跟店員聚在一起研究汽車並熱情自拍，毫無巨星架子。

蔡一傑被目擊現身街市狀態極好。（IG@djremus_choy）

草蜢將於台北小巨蛋展開新一輪演唱會

歷經大病初癒，蔡一傑於2026年4月正式宣告強勢復出。他聯同成員蔡一智及蘇志威，於香港紅館隆重舉行《草蜢出道40周年演唱會》。蔡一傑在台上向全場歌迷剖白心聲，強調自己在抗癌期間從未萌生放棄念頭。隨著香港站圓滿結束，草蜢三子更於7月親赴台北舉行記者會，正式宣佈將於2027年1月中旬在台北小巨蛋展開新一輪巡迴演唱會。