《東張》何伯離世　回顧與年輕逾30歲「何太」忘年戀轟動全城

因登上TVB節目《東張西望》而轟動全城、曾怒斥五名子女拿走450萬積蓄的「何伯」（何煊），今日（28日）消息指何伯周一（27日）在醫院離世，終年77歲。何伯當年因與比他年輕逾30歲的「何太」（葉秀定）展開「忘年戀」，甚至在節目中亮出龍鳳鈪及昂貴名錶作為定情信物，一夕之間成為全港網民茶餘飯後的熱門話題。

《東張西望》報導76歲何伯與相差30載的內地女性有一段忘年戀的感情，因此成為觀眾的討論話題。（《東張西望》截圖）

何太！（《東張西望》截圖）

450萬積蓄引發子女對立 金條名錶成「定情信物」

回顧整宗事件，何伯與何太當初因在街市燉湯攤檔結緣，相識短短數月即閃電結婚。其後何伯指控子女「偷走」其聯名戶口內的450萬元積蓄，並帶同新婚妻登上《東張西望》討公道，因而名聲大噪。當時何伯對新婚妻極盡寵愛，除送上價值逾10萬元的龍鳳鈪及名錶。

FACEBOOK曾成立「何伯＆何伯老婆關注組」。（Facebook截圖）

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轉戰社交平台直播 「愛妻號」幫洗內褲引熱議

事件爆紅後，二人迅速順應熱潮轉戰社交平台，包括開設YouTube頻道、抖音及小紅書等平台進行直播。何伯在直播中頻頻展現「愛妻號」形象，不僅在鏡頭前對何太百依百順，更有畫面拍得他親自為妻子洗內褲，引來極大爭議與討論。二人亦藉此獲得不少流量與網絡關注。

何伯何太不時開直播，亦成立了粉絲群。（直播畫面）

感情破裂因愛成仇 何伯拿刀刺何太被判監

然而，這段轟轟烈烈的忘年戀並未持久。隨着網絡關注度及經濟壓力增加，二人關係迅速惡化。何太多次在直播中公開抱怨何伯，甚至指責對方未能提供經濟保障，二人由昔日的放閃夫妻變成互相指摘，多次在網上隔空火拼、何伯更因愛成恨拿刀刺何太，被區域法院認罪判監2個月。如今傳出何伯離世消息，這段一度轟動全港的網紅忘年戀亦正式劃上句號。

何太後腦受傷流血，醫護人員為她包紮及進行檢查。（黃學潤攝）

何太葉秀定早前稱因精神問題未有上庭，今上庭應訊時稱：頭都係好暈。(陳蓉攝)