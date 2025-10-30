何伯數臭何太黑歷史宣布鐵定離婚　向五個仔女道歉：我踩咗落氹度

何伯（何煊）和何太（葉秀定）去年上《東張西望》怒斥450萬積蓄被五名子女全拿走而爆紅，近日因向途人噴殺蟲水和涉互毆上庭。何伯日前接受YouTube頻道《花生速遞》訪問，向五名仔女道歉，並認為何太已下定決心離婚。

何伯何太（影片截圖）

戴上Cap帽的何伯身處外面接受訪問，雖然傷勢未癒，但精神不錯。何伯先透露與何太感情經已「冇彎轉」，稍早前已要求離婚，何伯說：「（何太話）對我冇愛情、冇感情，同我話要離婚改嫁，打擊得我好空白。」何伯聽後傷心欲絕：「夜晚都流眼淚喺度喊，冇覺好瞓。」現在只希望「傷勢好返，好好咁捱落去。」

何伯何煊由男子陪同離開，何伯手指仍包著紗布。(陳曉欣攝)

何太葉秀定。(陳曉欣攝)

面對主持和網民的提問，何伯有問必答。何伯透露何太有6姊妹，她排行第6，何太從未透露如何申請來港，而YouTube上的何太自稱「玲玲」非她身份證上的名字。何太日日煲湯冧掂何伯後，不久即要求何伯結婚，更火速找了兩位證婚人，何伯一度存疑，他直言：「我都覺得咁易搵（證婚人），仲要兩個，唔係一個。（主持：可能一早鋪掛好？）應該係。」之後何太在一個月內要求何伯擲逾30萬買金器，何伯說：「『金銀潤』12萬定13萬幾。嗰隻鑽石戒指買咗12萬幾，龍鳳鈪就9萬幾。」不過何伯澄清沒有給保險金給何太，他解釋因「冇買過保險。」

何伯出鏡接受訪問。（YouTube@花生速遞）

何伯大爆何太在某處收藏了現金，以及在租屋處擺了海味做貨倉，但因擔心觸犯法例，故只能低調擺放，他估計何太擁30多萬。何太育有一名兒子，兩母子同住，何伯卻根據「器官」判斷何太「冇生過（仔）」，他坦言：「我亡妻生咗5個，你生過細路，啲器官唔同㗎嘛！啲紋......我都唔係好信！」何伯其後又補充：「生過冇理由咁原裝不動㗎嘛！」問到何伯會否向房屋署指證何太，提出母子關係的質疑，何伯支支吾吾道：「呢吓嘢要諗清楚先得。」說到何太是否公屋加何伯名，何伯則說：「佢講過加名，但始終都加唔到。（有冇嘗試過？）冇乜嘗試過。」

何太轉型做YouTube直播主。兩人為爭奪450萬拒將何伯名加落公屋，二人因而長居內地酒店。（直播圖片）

何太曾親口宣布與何伯離婚。（影片截圖）

另外，何伯稱何太與一名叫「阿平」（音譯）的男人過從甚密，對方更給錢何太使，並稱呼何太為「親愛的玲妹」，何伯呷醋怒斥對方「勾二嫂」，又嬲爆斥對方為「老鼠平」。問到為何這麼多男人喜歡何太，何伯坦言不解：「或者佢自己講，或者人哋講嘅呢？行街都好多後生靚女，點解會......」何伯大呻曾因公屋問題在快餐店「住咗11晚通宵。」此外，他不時在家中被何太鬧，又因與何太結婚與朋友斷交。惟何伯為何太澄清「佢YouTube冇收過錢。」何伯嘆雖然曾心存質疑，但不好開聲影響夫妻關係，「有時佢講嘢我梗係信佢啦！」

何伯何太大鬧屋邨大廈管理處。（Facebook截圖）

何伯最後向粉絲道歉：「嗰時我得罪好多粉絲，對唔住，我唔知咁複雜。加上我啲仔女（關係）破裂咗，我踩咗落個氹度。」他再向五名仔女道歉：「我同我啲仔女道歉先，真係對佢哋唔住，我叉咗落個氹度，而家醒返。我成日鬧粉絲鬧到咁樣，真係對唔住，嗰時個腦偏埋一邊。」

何太曾與何伯好恩愛。(直播截圖)

此情不再。(網上圖片)

何太後腦受傷流血送院。（黃學潤攝）