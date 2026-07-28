唱錢｜回歸素人版婚禮唱將對決學院派　江顯朗自揭因生病壓力爆煲

無綫互動音樂 Game Show《唱錢》由劉浩龍弟子、經驗豐富的婚禮唱將「煲仔」江顯朗，對決學院派演藝教育中心創辦人Connie康絃。煲仔雖賽前喊話爭十萬，但因發燒聲線未康復，加上挑戰恩師名曲《思覺失調》壓力過大而唱錯歌詞，挑戰《一生愛你一個》時更因音準波動引爆紅Bar危機。這場集結實戰經驗與學院技巧的唱功對決，將透過系統嚴苛的pitch控制與心理抗壓測試，為觀眾帶來兼具緊張與歡樂的素人歌唱大比拼。

三位主持Eric Kwok（左起）、森美、Desta。（公關提供）

兩大素人來頭唔細

今集回歸素人版，兩位挑戰者絕非等閒之輩，將上演一場風格迥異的音樂對決。首位登場的是有傳是歌手劉浩龍（師兄）的親傳弟子，征戰過超過200場婚禮演唱的「實戰唱將」江顯朗（煲仔）。煲仔頂着師兄的光環再加上實戰唱歌經驗豐富，賽前已信心十足更講出霸氣宣言：「我煲仔今日一定會攞到十萬。」而面對Sing盤形勢上，煲仔挑選Level策略上則偏向「保守派」。

煲仔曾受劉浩龍指點唱歌，賽前信心十足。（公關提供）

江顯朗挑戰《思覺失調》壓力爆煲

然而，當煲仔挑戰師兄經典K歌《思覺失調》時，理應得心應手，怎料煲仔的反應卻令人大吃一驚，賽前竟坦言「怯」：「因為同佢一齊唱佢啲歌，佢指點咗我好長時間，即係我唱得未夠好。」對於挑戰師兄這首經典K歌，Eric Kwok都表示不容易：「因為好多音冇乜唞氣位。」《思覺失調》難唱之處，在於歌曲真假音轉換及氣息控制，對歌手氣息調度是一大考驗。壓力大增的煲仔在演唱時完全「定晒型」，全神貫注望着螢幕上的「旋律Bar」演唱，神情明顯緊張還唱錯一句歌詞，足見心理壓力非常大，究竟煲仔能否挑戰成功過關呢？

另外，煲仔賽前自爆生病，但仍然無損信心：「因為早幾日發燒，而家把聲仲未回復到，盡力唱好。」未知是否受病情影響，煲仔在挑戰《一生愛你一個》時，音準部分出現多次大波幅，音樂系統上顯示多個「紅Bar」，現場氣氛瞬間凝結，煲仔女朋友都替他緊張，連「唞氣都唔敢唞」。

煲仔病後似乎未完全恢復狀態，唱歌時出現好多「紅Bar」。（公關提供）

煲仔應援團都睇得緊張。（公關提供）

Eric Kwok都話《思覺失調》唔易唱。（公關提供）

康絃手打拍子沒有停過

同場的另一位挑戰者來頭亦「唔輸蝕」，鋼琴與聲樂雙棲，創辦演藝教育中心的學院派掌門人康絃（Connie）。Connie音樂資歷豐富，相比煲仔她全程以輕鬆心態面對挑戰：「我覺得今次係一個遊戲，係唔係好影響我學校？除非我自己真係好失準，如果唔係我覺得唔會，今次遊戲形式我都鑽研咗我另一個唱法。」而對於Sing盤上挑戰策略，Connie明顯好勝心極強：「我梗係繼續玩。」

Connie係鋼琴及聲樂專業老師。（公關提供）

Connie全程展現出輕鬆狀態又信心十足，但在挑戰王菀之歌曲《我真的受傷了》時，賽前信心似乎出現一絲裂縫：「呢首歌我唱過好多次，相對有啲難度，有好多轉音，比較難拿捏。」《我真的受傷了》看似容易唱，但實際上「氣聲」控制要拿捏到位非常困難，Eric Kwok在賽前都給出建議：「呢首歌一定要淡定，唔可以急。你要夠氣，因為有好多長音，如果係熟嘅話，你直程瞇埋眼唱。」但對歌曲不陌生的Connie，在挑戰時明顯顯得相當緊張，手部動作全程「冇停過」跟隨着打拍子，唱得「一步一驚心」，令應援團都看得投入，齊齊「頭搖式打拍子」，氣氛相當緊張。

Connie一邊唱一邊手打拍子。（公關提供）

Connie輕鬆心態參加節目。（公關提供）

康絃唱《全身暑假》秒變派對女王

Connie給人感覺溫文爾雅，怎料在挑戰「天后」容祖兒（Joey）經典K歌《全身暑假》時，即時變身派對女王般，跟隨着強勁拍子「瘋狂搖擺」再加上「手勢多多」，手指跟隨着歌詞輕快跳動，台風相當活潑可愛，連Eric Kwok都指：「勁可愛。」現場在場人士都被她這股歡樂氣氛感染，到底Connie挑戰《我真的受傷了》能否化險為夷？到底有幾「活潑可愛」，密切留意本周六晚播出的《唱錢》。

挑戰《全身暑假》台風「勁可愛」。（公關提供）