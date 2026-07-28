盧慧敏爆想做獸醫因「想避開人類」　壓力大靠虐待肌肉獲快感解壓

第四季《人人和音 School Tour》最終回，邀得盧慧敏（Amy Lo）及藍奕持（Lester）齊齊到訪拔萃男書院，分享他們的兒時夢想，兩人不約而同鼓勵同學們趁年輕多作嘗試，發掘自己真正的夢想。



第四季《人人和音 School Tour》最終回，邀得盧慧敏（Amy Lo）及藍奕持（Lester）齊齊到訪拔萃男書院。（公關提供）

盧慧敏自爆童年夢想當獸醫

盧慧敏（Amy）兒時的夢想職業是獸醫，大會剛巧邀得現職獸醫的Dr. Angel Ngo到場分享，她表現相當興奮：「我知道有Angel嚟嗰陣，真係想衝返落台慢慢聽，因為我覺得獸醫係真正Hero。細個嗰陣想讀獸醫，係好天真咁以為唔使對住人，淨係對住啲動物，聽完Angel分享，發現獸醫其實都成日同人接觸，呢個夢想破滅咗，哈。不過，最深刻係佢散發出嚟嘅感覺，佢好平靜，頭先再同Angel傾偈，聽到好多做獸醫嘅辛酸位，因為都係同生死有關。」

盧慧敏兒時的夢想職業是獸醫。（公關提供）

盧慧敏靠「虐待肌肉」解壓

雖然Amy最終成為歌手及演員，但她認為自己同樣是影響生命，亦很享受藝人的工作：「面對批評，我覺得最大嘅批評聲音都係自己，有時會因為有一粒音唱得唔好，返去諗成晚。呢個有好有唔好，因為自己批評自問可以好Harsh，但係我希望每個人都有呢樣嘢，呢個係對自己負責任嘅基本。」面對壓力，Amy指每個人充電的方式都不一樣：「我有時係瞓覺，有時係做運動，發洩晒啲嘢出嚟，我好鐘意嗰種虐待完自己肌肉嘅快感。」

盧慧敏表示現在很享受藝人的工作。（公關提供）

很多人會擔心夢想不能當飯吃，Amy直言：「係冇得當飯食，夢想就好似有人撳你個頭落水，你要用盡全力氣力掙扎、想唞氣，如果你嘅夢想同你想掙扎上返水面呼吸咁用力，嗰樣就係你真正想做嘅。」

藍奕持首登港校

自小夢想當電台DJ的藍奕持（Lester），選擇以唱作人身份加入樂壇：「我覺得都係同音樂有關嘅嘢，做唱作人就係分享自己嘅故事畀大家，有時寫歌啲靈感會Kick住，我就諗返自己嘅初心。即使出嚟冇預期中嘅反應，我會同自己講，我控制唔到好多因素，但係我推出嘅作品，就係我覺得佢值得被看見，所以唔好太在乎其他嘢。」他表示忙與追夢無關，只是優先次序：「你夠鍾意就自然抽到時間去做。」在馬來西亞長大的Lester，更是首次踏進香港中學校園：「見到大家都有啲緊張，我都係，仲有啲怕醜，但係頭先都諗起好多自己讀書嘅嘢。」

在馬來西亞長大的藍奕持首次踏進香港中學校園。（公關提供）

第四季《人人和音 School Tour》圓滿結束

兩人除了在台上分享，亦不忘到台下與師生們近距離接觸，Lester更邀請同學們齊齊跳舞，現場氣氛輕鬆又愉快。第四季《人人和音 School Tour》圓滿結束，感謝過去23個不同的音樂單位，親身走訪校園，宣揚追逐夢想的心法。