陳凱琳為二仔慶祝6歲生日　大讚性格純真貼心：我哋最大嘅福氣

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎婚後育有三子，身為「三寶之媽」的她雖然平時工作繁忙，但依然堅持把家庭與照顧小朋友放在第一位。日前適逢二仔Yannick的6歲生日，陳凱琳特別一連數天為愛兒安排慶生活動，並在社交平台分享多張溫馨滿載的合照，發長文抒發為人母的感性感受。

陳凱琳婚後育有三子。（IG@ghlchan）

感性發文祝福兒子。（IG@ghlchan）

更分享多張溫馨合照。（IG@ghlchan）

感性告白：你係我哋最大嘅福氣

陳凱琳在帖文中對Yannick讚不絕口，形容兒子自出生以來帶給全家人數之不盡的歡樂。她透露Yannick性格純真又貼心，對身邊所有人均出自真心愛護，更經常在不經意間做出搞笑表情和說出逗趣說話「笑死全場」，但自己卻從不認叻搶風頭。陳凱琳動情表示，兒子永遠最先替別人着想，有好吃的一定主動分享，見到有人不開心亦會第一個上前安慰，直言「你呢種性格，真係我哋最大嘅福氣」。最後她向兒子送上最誠摯的祝福，希望Yannick繼續做個快樂、善良、可愛的「小太陽」，家人會永遠愛他。

感性讚爆二仔是「小太陽」。（IG@ghlchan）

吹蠟燭神級角度順手曬全家福

在一連數天盡情狂歡的慶生行程中，陳凱琳特別留言感謝好姊妹龔嘉欣（Katy），透露對方這幾天都有幫忙分擔照顧小朋友的重任，展現出極佳的姊妹情誼。此外，陳凱琳亦上載了一段Yannick吹生日蛋糕蠟燭的溫馨短片。片中除了精靈可愛的生日主角Yannick成為鏡頭焦點外，眼尖的網民發現陳凱琳拍攝角度調較得剛剛好，背景剛好露出家中牆上一家五口極為搶眼的全家福合照！這次「曬仔」同時不忘大方放閃曬溫馨全家福，幸福滿溢的畫面瞬間融化大批網民，紛紛留言為Yannick送上生日祝福。

曬仔又順手曬全家福，幸福滿分。（IG@ghlchan）