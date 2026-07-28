何伯離世｜情人節送龍鳳金鈪顛覆愛情觀 曾創追香港女仔5大新準則

曾登上TVB節目《東張西望》追討450萬積蓄而成為全城焦點人物的何伯，今日（28日）驚傳因肝癌離世，享年77歲。「何伯何太」兩人早前疑在屯門住所的升降機大堂爆發打鬥，同告受傷送院及被控蓄意傷人罪，當中何伯於7月21日被判入獄兩個月，未料數日後便傳出噩耗。

回顧當年，何太在節目中豪晒何伯送給她的龍鳳鈪禮物的場景仍然令人印象深刻，當時更有網民列出從二人的愛情故事衍生出的香港5大「溝女」新標準，更稱照金額看起碼要有500萬才可以成功追香港女生！



《東張西望》截圖

《東張西望》當年初次報導76歲何伯再娶細30歲內地女，就掀起全程熱話。其後播出的續集中，何伯何太大力反擊網民言論，何太更連環爆金句「你哋太膚淺喇」、「邪不能勝正」，以及無錢會返大陸擺地攤煎牛扒養何伯、十八歲仔唔讀書都出來工作養何伯等豪情壯語，令網民嘩然。

《東張西望》截圖

當年令全城震驚的是，何太在片尾豪晒何伯送給她一對龍鳳金鈪作情人節禮物，肉眼看金鈪足有逾成寸粗，何太更指一對鈪接近十萬港元。網民當時對此大感震驚：「龍鳳金鈪唔係長輩送俾後輩婚嫁用既咩？幾時變咗情人節禮物」，「果然係真愛」，也有眼利網民指該對金鈪疑似是周生生珠寶的產品。根據該店官網所見，當年的確有一對金鈪跟何太的有幾分相似，從網上資料所見，該金鈪屬生生有囍系列，一隻重約1.839两售HK$48,512，跟何太一對稱要10萬價錢相近。

何伯愛妻如此，有網民也發帖文擔心香港會現「溝女新準則」，包括(1)結婚送撈+鑽介、(2) 情人節送龍鳳手鈪、(3)1百萬過大禮、(4) 450萬定期做遺產＋（5）迷魂湯湯譜，即大約要有近500萬才可以追女仔，但這段由450萬積蓄引發的忘年戀，如今也隨著主角何伯的猝然離世畫上句號。