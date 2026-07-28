何伯離世│長者晚年搵真愛要留神　談黃昏戀四大原則：一定要講錢

曾因黃昏戀婚姻風波鬧上TVB節目《東張西望》、全城皆知的何煊（何伯），最終不敵肝癌病逝，終年77歲。何伯與前妻「何太」（葉秀定）曾有過恩愛時刻，他當初對著鏡頭甜絲絲地說：「又煲湯畀我飲，我就飲，嘩，啲湯好靚喎，飲出感情出嚟！」那份以為晚年再覓真愛的喜悅，最終卻演變成家無寧日、父女反目、夫婦打鬥離婚，甚至全城熱議的爭產悲劇。



何伯的經歷，令社會關注到長者黃昏戀的問題，隨人口老化，長者「臨老入花叢」尋找「真愛」越趨普遍，但再深愛也必須要「講金」。這不是涼薄，而是保障長者晚年尊嚴與家庭和諧的最後防線，綜合社工界與婚姻專家的分析，老友記要談一場轟烈的戀愛，最重要是緊守四大原則，而且「一定要講錢」！



何伯何太。(資料圖片)

黃昏戀亦要守住棺材本

何伯曾以為找到真愛，「我信得佢（新何太）過，佢唔會氹我錢㗎，我心目中佢唔係壞女人。我知道佢係老實嘅人。個個都針對佢，針對我太太，你話我幾心痛呢……我見我老婆老實，佢就唔會呃我啲錢㗎嘛」，但最終因無法取得被5名子女拿走的450萬元，與何太感情破裂。

何伯何煊。(陳曉欣攝)

何太葉秀定。(陳曉欣攝)

事實上，金錢正是不少黃昏戀個案中最赤裸的現實問題。長者喪偶或離異後想搵個老伴排解孤獨，絕對無可厚非，但最忌就是將「棺材本」與感情盲目掛鈎，老友記若要談一場不留遺憾的黃昏戀，必須打破「講錢傷感情」的迷思：

黃昏戀守則：財產必須劃清界線

聯名戶口、物業產權如何處置，婚前就要清清楚楚。你以為一句「佢真係好錫我」就能說服家人？在子女眼中，父母身邊突然殺出一個新伴侶往往會被視為「圖謀家財」。長者最好將重要資產與日常開支分開管理，錢多錢少各自收好，感情反而更純粹。

何伯、何太因接受《東張西望》哭訴仔取走450萬而成為網絡紅人。（TVB《東張西望》截圖）

黃昏戀守則：醜婦終須見家翁

感情要「見得光」，切忌偷偷摸摸甚至先斬後奏去閃婚。老友記逢年過節宜大方帶伴侶出來見親戚子女，坦誠溝通才是化解兩代矛盾的良藥。

何伯何太曾在港鐵兆康站內與人爭執。（網上片段截圖）

黃昏戀守則：分手要狠，不合適要果斷「斬纜」

拍拖要帶眼識人，三觀不合，或者發現對方言談間總是三句不離談及身家，就要理性放手，別花時間糾纏，更不要訴諸暴力。

黃昏戀守則：晚年「性福」勿搵命搏

除了錢銀要分清，老友記的生理需求也是個不能迴避、卻常被忌諱的話題，偉哥等壯陽藥物必須在醫生評估及處方後才可服用。找老伴不只為了飲靚湯，不少長者仍有心有力，但切忌為了面子而「搵命搏」。

據內地健康專欄早前分享的案例，有63歲伯伯識了較自己年輕10歲的新歡，為了在床上「逞強」，悄悄購買俗稱「偉哥」（西地那非）的壯陽藥服用。針對這種現象，心血管科醫生發出嚴厲警告：

1. 絕對的致命禁忌： 這點最重要！如果老友記心血管有問題，正在服用硝酸酯類藥物（即俗稱「脷底丸」的硝酸甘油），絕對嚴禁與偉哥一起服用，否則藥性相沖會令血壓暴跌，隨時馬上休克甚至猝死。

2. 副作用尤為敏感： 老人家新陳代謝慢，對藥物副作用特別敏感，容易出現劇烈頭痛、面部潮紅或視力異常（例如視野變藍色）。因此服藥前，必須由註冊西醫評估心臟承受能力，切勿自行亂買來歷不明的保健品。

人到暮年百病叢生，尋找黃昏戀，最理想當然是病榻前有人互相扶持、共同進退。若對方沒有共患難的心理準備，這段婚姻便如同流沙上的堡壘。

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香港人口老化，何伯的個案惹來全民圍觀，當中有許多問題值得社會深思，黃昏戀感情再好，也記得要劃清財產界線；而長者自詡身體再健壯，也要聽足醫生指示。唯有保持理智，守住底線，才能擁有真正安寧、幸福且有尊嚴的晚年生活。

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長輩轉換新環境後表現奇怪，難道出現失智症？台灣神經外科醫生陳品元在其Facebook專頁表示，當長者剛搬新屋、住院或換病房，可能會出現答非所問、半夜叫囂、認不得家人等症狀，這並非「長輩脾氣」或「突然失智」，反而是急性譫妄症（Delirium，港稱急性精神紊亂）發作。



長者若有急性精神紊亂，常見表現包括意識混亂、幻覺或幻聽、語無倫次、白天嗜睡而夜晚躁動。（《白日青春》劇照）

6大原因導致急性精神紊亂

陳醫生指出，病人突然發作，可能在數小時內從清醒到混亂，症狀反覆，常見表現包括意識混亂、幻覺或幻聽、語無倫次、白天嗜睡而夜晚躁動，和認知障礙症（Dementia）最大的差別在於速度，譫妄症是急性，認知障礙症是緩慢。

泌尿道感染是其中一個發病原因。（《國產凌凌漆》截圖）

環境改變確實是常見誘因，但許多照顧者忽略其他因素：

1. 感染，例如泌尿道感染

2. 藥物副作用

3. 電解質異常

4. 便秘

5. 脫水



發現症狀 24小時內必須求醫

陳醫生強調「急性譫妄症是醫學緊急情況」，光靠「安撫情緒」是不足夠，如果一直放任不處理，不但會延長認知混亂的時間，更可能加速原本的認知退化、增加跌倒風險、延長住院日數，甚至影響長者的長遠健康預後，一旦發現相關症狀，切勿觀望超過24小時，請立即求醫。

照顧者可以在病人周圍擺放熟悉物品，而且用平靜語氣反覆確認時間地點。（《破・地獄》劇照）

等候治理 照顧者可做5件事

等候求醫期間，照顧者扮演關鍵角色，可以實施以下措施：

1. 保持環境光線充足，白天開燈可以減少混亂感

2. 在病人周圍擺放熟悉物品

3. 用平靜語氣反覆確認時間地點

4. 讓長輩戴上助聽器或眼鏡維持感官輸入

5. 避免約束或強迫靜止，一旦有任何束縛，反而可能加重躁動



（Facebook專頁「神經外科腦瘤權威 陳品元醫師 教授 林口長庚 基隆長庚外科部主任」）