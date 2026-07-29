《單身即地獄3》「海王」李官熙認愛劉恃蘟　共發聲明甜曬戒指

Netflix戀愛實境秀《單身即地獄3》的男嘉賓李官熙認愛了！今（29）日他在社群平台發文寫道，「大家好，我們是李官熙、劉恃蘟（柳詩恩）。今天想親自向大家分享一個與我們兩人有關的好消息。」間接證實了兩人交往的消息。



《單身即地獄3》李官熙、劉恃蘟證實交往

李官熙在《單身即地獄3》中，受到許多女嘉賓的喜愛，不過在節目中他始終選不出「最終選擇」，卻又對喜歡他的女嘉賓紛紛示愛，被網友砲轟是「海王」。

《單身即地獄3》李官熙曬照認愛同節目女嘉賓劉恃蘟。（IG@leegwanhee0429）

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在結局時，總共有三位女嘉賓同時選擇他，分別是慧善、旻志、廈情，最後官熙選擇慧善，原因是考慮自己是職業籃球員，未來仍有不少訓練，雙方可能面臨「微遠距戀愛」，便希望找一位「適合結婚的對象」。

然而當時最終選擇，劉恃蘟是與崔民又配對成功，也讓觀眾跌破眼鏡，因為兩人並沒有一起去過天堂島，所以對彼此的職業、年紀等都不了解，但在最後選擇時，他們表示是因為在地獄島彼此談話時間，被對方的個性深深吸引，才選擇彼此。

更讓人驚訝的是！今（29）日李官熙與劉恃蘟兩人透過IG發出聯合聲明，「大家好，我們是李官熙、劉恃蘟，今天想親自向大家分享與我們兩人有關的好消息。一直以來，在許多人的溫暖關心與支持下，彼此低調地花了一段時間認識對方、相處，如今也想親自向大家傳達這份真心，因此透過發文向大家表示，未來，我們也會彼此珍惜、互相支持，一起經營這段美好的感情，希望今後可以接受到大家給予的溫暖祝福。」

此番聲明，也證實了兩人交往的好消息！從照片看到，劉恃蘟還曬出戒指，兩人看起來十分幸福。

消息曝光後，許多網友紛紛表示，

「太扯了」

「這個劇情轉折太棒了」

「感到很驚訝」

「很開心」

「希望官熙也能快點結婚」

「恭喜！」



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