單身即地獄3｜C位美女竟是韓國選美冠軍　憑明星臉獲封小Jennie

以Netflix 《單身即地獄3》走紅的美女參賽者劉恃蘟（柳詩恩），因為一張神似BLACKPINK Jennie的明星臉備受矚目，她的真實身分是2022韓國小姐冠軍，亮眼美貌經過專業認證。「小Jennie」劉恃蘟近期釋出一組甜美寫真，超高顏值再次引發討論，人比花嬌的耀眼美顏，讓網友們紛紛驚豔不已。



《單身即地獄3 》劉恃蘟是選美皇后

Netflix戀綜《單身即地獄3》一開播就成為話題，在6位美女參賽者之中，2022韓國小姐冠軍得主劉恃蘟以甜美臉蛋和靈動大眼迅速擄獲觀眾目光。

當年劉恃蘟獲獎時手拿著鮮花和獎盃，豔冠群芳，端莊高雅的姿態，可說是讓男人心動、女人羨慕。

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因為明星臉被封為「小Jennie」

劉恃蘟在1997年初出生，即將在1/24迎來27歲生日，容貌嬌美、五官精緻的她，擁有一股奶萌的幼態感，被許多觀眾認為撞臉BLACKPINK Jennie（金珍妮），被外界封為「小Jennie」，這個封號也讓她受到萬眾矚目。

劉恃蘟私下穿搭偏甜美溫柔的千金風，高質感單品和絕佳氣質，讓她顯現出好命貴氣感，換上禮服更是美得猶如迪士尼在逃公主，亮眼造型成為許多年輕女性仿效的對象。

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《單身即地獄3 》眾成員當中站C位

劉恃蘟前陣子以《單身即地獄3》成員身分替南韓雜誌拍攝寫真，她穿上一身丹寧裝，褲裝的破洞剪裁和略為凌亂的率性長髮，展現有別於以往給人的甜美印象。

在一組在電梯拍攝的寫真當中，劉恃蘟站在團體當中的C位，由此可見她在觀眾心目中的地位和人氣。

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美照更新粉絲HIGH翻

劉恃蘟日前在Instagram分享了一組全新寫真，她換上粉色平口禮服，紮起烏黑亮麗的髮鬢，露出纖細迷人的鎖骨線條，天鵝頸上的細緻水鑽項鍊讓她顯得閃耀動人，手拿著粉色百合花露出專注神態，女神的耀眼顏值再次引發粉絲讚嘆：「就像迪士尼公主」、「我喜歡她的氣質，優雅但也友善」、「天使般的美麗」、「如果那個男人沒有選擇你，我也會」、「夢中情人」、「真漂亮，你是女神，也是十足的公主」。

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