佘詩曼變廣告女王冇停手：我覺得拍劇比較好玩

日前佘詩曼、譚詠麟、曾志偉、馬德鐘等人出席品牌發佈會，此次品牌力邀佘詩曼出任品牌大使，主要是佘詩曼的專業優雅、堅韌自信的公眾形象，與品牌的理念相近。阿佘笑說：「我親身體驗過這個修復皮膚技術，令我最大收穫是keep住靚，keep住後生，其實要持久保養是需要時間，上妝前同睡前都要敷面膜，除了皮膚外，眼部護理都好緊要，靈魂之窗嘛！因為我演出好靠眼神，修復皮膚可以減少細紋，人都變得靚啲！」

佘詩曼成為廣告女王之冠。（公關提供）

佘詩曼由新聞女王搖身一變成為廣告女王，之後還有海量廣告等著她拍，她說：「我覺得拍劇比較好玩，因為可以將一個角色賦予生命，當遇上一個受歡迎的劇集及角色，可以令我成為品牌大使，用自己小小優點去分享品牌的好處，可以等多啲人知道。」

佘詩曼、馬德鐘同是愛靚之人。（公關提供）

在席間阿佘與該品牌股東之一的譚詠麟相遇，她笑言入行多年未與譚校長未正式合作過，有一次拍MV，但與校長竟然沒有對手戲，如果有機會希望可以合作拍戲，因為她不敢合唱！

校長欽點佘詩曼做大使。（公關提供）

譚詠麟以股東身份出席品牌發佈會

昨晚譚詠麟是以股東身份出席，今次邀請佘詩曼出任大使，校長笑說：「人靚皮膚好，有演技又有觀眾緣，有機會想合作拍MV！」校長近日忙為演唱會排練，他已經挑選了100首歌，不過他估計一定唱不到，因為太多歌！

譚詠麟以股東身份出席品牌發佈會。（公關提供）

馬德鐘自爆勤做面部皮膚修復

馬德鐘則以前任大使身份亮相，他覺得男士一般很疏忽皮膚護理，他自己是很注重儀容的人，除了做運動還會勤做面部皮膚修復，令他整個人keep住狀態，有皮膚凍齡感覺！另外，嘉賓之一的趙浚承近期忙拍處景劇《愛‧回家之三代同糖》，他自言，首次拍劇心情緊張，幸有車婉婉從旁協助，教他如何懂得執生！

馬德鐘自爆勤做面部皮膚修復。（公關提供）