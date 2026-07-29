波仔自資辦YouTube排球明星賽　VIVA兩女認真作賽大進步惹熱議

第二屆《香港YouTube排球明星賽》日前於灣仔修頓場館順利舉行，搞手波仔（Boris）由去年屯門中學玩到今次大膽租借修頓大場，不過差點因為八號風球被「搞彎」！幸好颱風走得快，比賽才能夠如期進行，險過剃頭。

第二屆《香港YouTube排球明星賽》日前於灣仔修頓場館順利舉行。（公關提供）

波仔自資辦排球明星賽

這次比賽由波仔自資，「希望推廣排球俾多啲人認識。」認真有heart。他指楊天字（Angus）、VALC@VIVA及Ada@VIVA兩屆都有參與，今年特別是兩名女生進步好大，打了一場精彩的比賽。雖然颱風令到幾位嘉賓在外地未能回港，其中一個更是主力袁澧林（Angela），令黑隊只能剛好夠人打足全日，體力消耗超大。

這次比賽由波仔自資。（公關提供）

港隊梁浩賢親自教路特訓

VALC指今年波仔找來好友、香港男子排球隊成員梁浩賢為他們特訓，學會特定的防守及不同的企位。去年她打接應二傳的位罝，今年一樣，但整件事清晰很多，「知道要接多啲前網貼波嘅位，所以大家見到嘅進步就係呢度。」她又說今年的態比去年認真，不再當fun game打，「知道係一場competition，玩得開心之餘仲認真對待。」比賽後，不少網民於社交平台瘋狂討論VALC的表現，「而家入坑Viva會唔會太遲 尋日第一次見Valc好charm」、「ValC真係好charm 好鍾意睇ValC開波」、「超愛valc嘅開波」。看來認真是有回報，這次VALC成功靠開波圈粉。

網民大讚。（公關提供）

網民大讚。（公關提供）

至於Ada，她坦言上年太畏懼發揮不到，所以今年承諾波仔一定會進步重來。Ada同樣指今年有梁浩賢教路，對排球了解得更多，「點樣防守或者foot work嘅嘢我都學到好多。訓練咗大概五堂左右，可以講話係雞精班，但係我喺裏面學到嘅嘢都比上年多咗好多，所以今年我希望大家可以見到我嘅進步，少少都好。」今年Ada轉打大錘，跟細佬輪流換位，狀態比起上年沒那麼「心虛」，更謂自己「有火咗」，「最sweet嘅係隊友成日提我記得帶護膝，又成日send溫馨提示，令我覺得大家好想見到我有準備、有信心咁參與比賽。」

Ada今年承諾波仔一定會進步重來。（公關提供）

袁澧林因颱風滯留缺席

Angus直言由於今年有現場觀眾，大家都有火，「仲有教練幫手練波兩個月，真係安排周到。」不過講到難忘事情，Angus話黑隊原本有九個人，但颱風影響只剩剛剛好的人數，「四強賽之後我哋嘅二傳手大腿抽筋、談善言手指尾韌帶受傷、我嘅小腿亦喺比賽期間抽筋。黑隊有一半球員喺受傷情況下作賽，我哋可以話係受傷兵團！打完比賽足足休息咗幾日，仲攰過玩Hyrox！」