51歲楊證樺再親自落場做保安　護駕李昊紅館開騷神情專注極專業

現年51歲的TVB「金牌綠葉」楊證樺近年除了幕前演出外，私下亦積極拓展副業，升格成為保安公司老闆。近日他被網民捕捉到再度親自落場，現身紅館為內地歌手李昊擔任保安及現場協調工作。



楊證樺再落場做保安。（小紅書圖片）

楊證樺現身紅館落場做保安

內地歌手李昊近日於紅館舉行一連兩場「數到一」香港演唱會。早前李昊完成綵排離開時，吸引大批粉絲在場外等候收工。有粉絲拍下現場畫面，只見身穿黑色外套、掛上工作人員證件的楊證樺正緊隨李昊身側，神情專注警惕，隨時留意四周環境，態度極之專業。

楊證樺為知名的TVB綠葉，同時也是安保公司Clement Shield的負責人之一。

開保安公司親自落場極專業

入行多年的楊證樺參演過逾百部劇集，是TVB近年出鏡率最高的綠葉之一。除了演戲外，他與商業夥伴合資開設安全管理公司，先前亦曾為謝霆鋒演唱會及啟德體育園大型賽事等擔任保安部署及公關協調工作。雖然他身為公司老闆，但依然不時親自落場監督及負責現場協調，毫無架子。

楊證樺被問到最近有指「TVB開少咗劇」，這個情況對自己有沒有影響，他直接指沒有。 (胡凱欣 攝)

除了保安公司，楊證樺和太太沈可欣更以夫妻檔合作開設韓式培育鑽石生意，沈可欣更親自上陣拍宣傳相做生招牌，不斷擴展生意王國。據悉他過往亦曾投資過甜品店、動物醫院、美容店以及廚具用品與食品等，涉獵最少5個行業，認真多瓣數！

楊證樺現身謝霆鋒演唱會，成為集郵對象之一。（抖音）