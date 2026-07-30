賓艾佛力登報痛悼83歲慈母　探望兒子途中突離世死因公開

撰文：亞瑟
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荷里活知名男星賓艾佛力（Ben Affleck）與其演員胞弟卡斯艾佛力（Casey Affleck）日前於美國波士頓報章刊登訃聞，證實兩人敬愛的母親Chris Anne已於上月2日離世，享年83歲。這對影帝級兄弟向來與母親感情深厚，消息曝光後，不少圈中好友與影迷紛紛向兩兄弟致以深切慰問。

Ben Affleck及胞弟登報宣布母親離世。（FB＠Ben Affleck）
Ben Affleck曾在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》中飾演Batman一角。（FB@Ben Affleck）

豪宅探望兒子期間猝逝

根據Chris Anne的死亡證顯示，事發當日早上10時52分，她正身處賓艾佛力位於美國洛杉磯的寓所進行探訪，期間突然離世。據了解，Chris Anne的主要死因爲心肺驟停，而胰腺癌亦是死因之一。她於去年12月不幸證實患上胰腺癌，當時醫生曾評估其生命只剩下約半年時間。

左一為艾佛力胞弟Caleb Casey Affleck。（FB@Caleb Casey Affleck）

遺願見證外孫高中畢業　圓夢兩天後無遺憾離世

儘管飽受癌魔折磨，Chris Anne仍展現出極強的生命力。訃聞中提到，她在抗癌期間的最大心願，就是希望能親眼見證外孫兒順利高中畢業。最終，意志堅強的她在今年5月31日如願在全家人的陪同下，出席了外孫的畢業典禮。在圓滿達成人生最後心願的兩天後，Chris Anne於長子的家中安詳離世，為其一生畫上圓滿句號。

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