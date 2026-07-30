車婉婉為老公慶生驚現2個「Q爸爸」？光頭叔仔撞樣惹網民笑爆

現年52歲的車婉婉與中澳混血兒老公Jonathon於2013年結婚，婚後育有可愛兒子BBQ，一家三口生活甜蜜。近期人氣持續高企的車婉婉，日前在社交平台分享為老公「Q爸爸」慶祝生日的溫馨合照。雖然生日當日（25日）正值颱風「紅霞」襲港，加上她正緊密拍劇，但仍特意抽出寶貴時間為另一半慶生！

車婉婉日前為老公「Q爸爸」慶祝生日。（IG@cheyuenyuen1228）

車婉婉專門抽空為老公慶生。（IG@cheyuenyuen1228）

車婉婉老公與親兄弟「撞樣」

車婉婉在帖文中感性留言，透露自己在颱風來訪前後均有為「Q爸爸」慶祝，並祝福丈夫永遠健康快樂。而在其中一場家族慶生飯局中，除了老爺與奶奶悉數出席之外，老公的親兄弟Benjamin亦有現身相聚。有趣的是，Jonathon與兄弟Benjamin當晚不約而同地穿上了同色系的黑色上衣，再加上兩人皆留著一致的招牌光頭Look，神態極為相似。這張家族合照一出，即時引來大批網民熱烈討論，更留言打趣問道：「竟然有2個Q爸爸？」

車婉婉在社媒分享的慶生相片，「Q爸爸」與兄弟Benjamin的神態樣貌極為相似，差點分不清楚。（IG@cheyuenyuen1228）

因為生日當日（25日）正值颱風「紅霞」襲港，所以車婉婉分開兩天為老公慶生。（IG@cheyuenyuen1228）

車婉婉主持《中年好聲音》人氣爆燈

事實上，車婉婉近年事業可謂風生水起。自《中年好聲音》第一季開播以來，她已一口氣連續四季擔任主持，憑藉穩健又溫暖的台風人氣居高不下，今年初更一舉榮獲「最佳女主持」殊榮，表現備受肯定。隨著近期《中4》的錄影工作暫時告一段落，並於下月迎來總決賽，再加上全新處境劇《愛·回家之三代同糖》開拍，車婉婉在百忙之中終於找到難得的空檔與家人團聚。相片中一家人合照時個個露出燦爛笑容，溫馨感滿溢，盡顯家庭事業兩得意的好狀態。

車婉婉在《萬千星輝賀台慶2025》中奪得「最佳女主持」。（視頻截圖）