影帝周潤發罕有劈價減6千萬售山頂豪宅　擁10億身家仍貼地搭巴士

影帝周潤發（發哥）向來投資物業眼光獨到，惟面對本港地產市場近年出現的調整，亦罕有地大幅調整名下物業叫價。消息指出，發哥名下位於山頂傳統豪宅地段加列山道48號「陽光花園」（Sunshine Villa）的一幢單號獨立洋房，近期再度宣佈下調放售價格，引起市場關注。

人稱「發哥」的影帝周潤發。（資料圖片）

2010年破紀錄呎價購入 持貨16年從未入住

回顧這幢山頂洋房的買入紀錄，周潤發早在2010年9月斥資約1.28億元購入，當時的實用呎價高達50,255元，創下該屋苑當時的歷史最高紀錄。據悉發哥在買入後隨即安排全屋全新翻新裝修，然而多年來他既沒有安排入住，亦從未將單位出租，令全屋一直保持著猶如全新品般的良好狀態。陽光花園全屋苑僅建有10座洋房，於1996年正式落成入伙，近年在市場上的二手轉手成交非常罕見。

雖然山頂大宅需要順應市況減價放售，但周潤發在其他物業投資方面依然有豐厚回報。今年4月，發哥便順利以750萬元沽出位於西半山堅道嘉景臺一個3房單位；該物業由他持有約31年，賬面大幅獲利358萬元離場。據地產業界人士分析，雖然發哥平日作風低調，但目前他手上至少握有7項分散於山頂、九龍塘及西貢等傳統豪宅地段的優質物業或土地，保守估計總市值高達10億港元以上。

周潤發億元大宅無阻平民生活

發哥與太太多年來的溫馨居所，一直是位於九龍塘金巴倫道的一幢單號洋房，該大宅實用面積超過3,000平方呎，是發哥於1990年僅以1,470萬元購入，如今市場估值已輕鬆突破億元大關。雖然手握過億物業且身家豐厚，發哥依然選擇過著極為平民與貼地的日常生活。

周潤發曾組織圈內「明星跑隊」。（廖雁雄攝）

渣打馬拉松2026｜周潤發。（趙子晉攝）

發哥平日不時就被市民拍攝到搭乘巴士、在街坊茶餐廳用餐，展現極高親和力。近年發哥更熱衷於跑步鍛煉，足跡遍佈香港麥理浩徑、西貢北潭涌、鰂魚涌公園乃至外地，經常在運動期間被市民熱烈偶遇合照。日前他又被目擊現身於西灣河靠近鰂魚涌公園一帶跑步練跑，再次被幸運網民「捕獲」，大家紛紛大讚發哥毫無架子、貼地親民，不愧為全港市民擁戴的巨星。

周潤發日前慢跑再遭路人捕獲。（小紅書＠q1sir）