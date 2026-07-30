莊思華搶先宣布訂婚　莊思明攜未婚夫楊明到場賀孖生家姐

馬來西亞拿督莊寶家族近期喜訊連連！先有小女兒莊思明（Lisa）與相戀十年的男友楊明宣布定於8月2日在馬來西亞吉隆坡JW萬豪酒店舉行隆重婚禮，沒想到莊家更是雙喜臨門。今日（7月30日），莊思明的雙胞胎姐姐莊思華（Mona）亦突然在社交網震撼公布喜訊，分享多張訂婚派對上的甜蜜照片，正式宣布即將攜手未婚夫Jonathan步入婚姻殿堂。

莊家近日雙喜臨門！（IG@mona.c.hua）

莊思明（左）的妹妹莊思華（中）舉行訂婚派對。（IG@jacquelinchng）

莊思華由模特兒轉戰商界

作為已故拿督莊寶的千金，莊思華是莊思敏的妹妹以及莊思明的孖生姐姐，出身顯赫。她早年曾短暫以模特兒身分於香港演藝圈發展，其後轉為專注於商業領域。雖然近年她已淡出幕前，但感情生活一直受到外界注視。莊思華過往最為人熱議的一段情，莫過於曾與知名練馬師告東尼的二公子告崇恩熱戀。當時兩人愛得高調，惟男方多次被傳媒拍得流連夜店並與其他女性舉止親密，屢傳偷食風波，最終兩人於2011年劃上句號宣告分手。經過多年兜轉，莊思華如今終於找到能託付終身的真命天子Jonathan，展開人生新一頁，獲得大批網民送上真誠祝福。

莊思明的孖生家姐莊思華（Mona）亦在社交平台公布喜訊，大曬訂婚派對的甜蜜靚相，宣布即將結婚！（IG@mona.c.hua）

莊思華未婚夫叫Jonathan。（IG@mona.c.hua）

莊思華好友黃建東也受邀出席訂婚派對。（IG@mona.c.hua）

莊思明與楊明全家到場祝賀

在公開的訂婚派對影片與照片中，現場佈置走簡約浪漫路線，牆上寫著「Mona & Jonathan's ENGAGEMENT PARTY」，正式公開了男方的名字Jonathan。莊思華當天穿上一襲高貴的純白色吊帶長裙並配上珍珠頸鏈，散發典雅氣質；未婚夫Jonathan則穿著米白色西裝，造型斯文俊朗，與她非常登對。兩人在親友歡呼下舉杯慶祝兼深情對望，幸福感爆棚。據姐姐莊思敏拍攝的照片可見，即將於吉隆坡舉辦婚禮的莊思明與未婚夫楊明亦有現身派對。Jonathan在現場與莊思華的家人親密互動，顯然已完全融為一家人。隨著莊家兩位千金接連出嫁，家族沉浸在一片喜氣洋洋的氛圍之中。

由莊思敏拍攝的照片可見，莊思明與未婚夫楊明也有出席訂婚派對。（IG@jacquelinchng）

莊思華在IG限時動態分享訂婚派對照片。（IG@mona.c.hua）