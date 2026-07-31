蓋鳴暉合體內地名伶再演經典《帝女花》　剖白入行40年心路歷程

知名粵劇文武生蓋鳴暉近日作客TVB節目《流行都市》，大方分享即將於今年9月再度公演的粵劇經典《帝女花》最新籌備情況。今次演出對她而言意義非凡，除了是她首度與內地劇團名伶跨地域合作外，門票更引發全城搶購潮，兩度加場依然火速售罄，足見戲迷對這個全新組合的超高期待。

蓋鳴暉機緣下與內地名伶合作。（YouTube@TVB）

內地名伶甘當配角展極高誠意

談及今次合作的契機，蓋鳴暉直言一切源於巧合與緣分。她透露去年底與家人前往內地旅遊時，經朋友介紹參觀當地一座新落成的劇院，當時獲得內地名伶「勤姐」親自接待並擔任導賞。雙方在交流中惺惺相惜，身邊友人亦大讚兩人不論外貌與氣質均極為合襯，從而促成了今次的跨地域合作。蓋鳴暉對新拍檔讚不絕口，特別提到對方為了能參與這次大型製作，完全不介意擔當「第二花旦」的配角位置，展現了極高敬業精神與滿滿誠意。今次9月上演的《帝女花》將打破傳統，大膽採用電影手法呈現，打造出節奏更為緊湊的「舞台精裝版」。對於會否設立中場休息，蓋鳴暉表示團隊正在商討，但會貼心考慮長者觀眾的生理需求。

內地名伶「勤姐」甘當配角展極高誠意。（YouTube@TVB）

蓋鳴暉透露去年底與家人前往內地旅遊時參觀新劇院，獲當地名伶「勤姐」親自接待。（YouTube@TVB）

勤姐更完全不介意擔任「第二花旦」的配角位置。（YouTube@TVB）

入行40年罕談心路歷程：因性格豪邁選做文武生

踏入粵劇界40年、正式出道35年的蓋鳴暉，亦在節目中罕有剖白當年選擇專注「文武生」而非「花旦」的心路歷程。她笑言自己最初其實想做花旦，但在老師的建議下先從小生學起，以便獲得更多指正錯處的機會。加上她從小性格硬朗，熱愛打籃球及踩單車等運動，久而久之發現自己更習慣豪邁的演繹方式，若轉做花旦反而要刻意收緊聲線，演得相當吃力，最終決定專注於文武生發展。

隨著合作多年的好拍檔吳美英退下火線，蓋鳴暉現時亦積極與新一代年輕演員合作，大讚新人具備活力與聰慧，雙方在舞台上能擦出不少火花。對於有志投身粵劇界的後輩，她勉勵大家必須加倍努力深入消化劇本，並深刻記住「在舞台上是做人物，而不是做自己」。她感性表示，至今依然非常享受舞台，能掌控演出節奏並感受到觀眾的喜悅，就是她身為演員最大的滿足感。