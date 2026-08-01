陳偉霆曾舜晞浴池半裸大鬥肌　戲外兄弟情升溫大玩「坦誠相見」

現年40歲的陳偉霆憑2016年神劇《老九門》中「張啟山」一角在內地爆紅，時隔十年，正統續作《九門》日前正式播出。今次陳偉霆強勢回歸再演「佛爺」，而「吳老狗」一角則由曾舜晞接棒出演，兩代男神同框飆戲，未開播已引爆話題。



陳偉霆強勢回歸再演「佛爺」，而「吳老狗」一角則由曾舜晞接棒出演。（Weibo@九門官微）

爆肌浴池照驚喜大派福利

宣傳期間，二人在微博的爆肌互動更成為全場焦點！陳偉霆率先貼出與曾舜晞在古色浴池的裸上身合照，大派福利之餘留言：「和五爺浴池留影之你看我的。」曾舜晞秒回：「佛爺，講到做到！」

爆肌浴池照。（Weibo@陳偉霆）

二人互動。（微博截圖）

隨後曾舜晞亦發布同一場景合照，寫道：「和佛爺浴池留影之男人間的對話。」陳偉霆即俏皮回應：「坦誠相見。」曾舜晞再回：「佛爺爽快。」兩位男神大騷健碩身型，火辣身材配上幽默互動，吸引大批網民圍觀叫好！

大派福利。（Weibo@曾舜晞）

坦誠相見。（微博截圖）

戲內戲外默契十足

劇中張啟山是剛猛果決的軍政領袖，吳老狗則是謀定而後動的江湖奇才，二人既有針鋒相對的較量，亦有並肩破局的深厚情義。這份默契更由戲內延伸至戲外，陳偉霆與曾舜晞在錄製內地綜藝《你好，星期六》後，於下班路上向粉絲直言非常疼愛曾舜晞這個弟弟，大讚對方表現出色。

戲內戲外默契十足。（Weibo@陳偉霆）

曾舜晞亦力撐接話，表示《九門》是優質作品，希望大家知道二人不但私下關係好，作品內容同樣拿得出手，呼籲粉絲不論喜歡哪個角色都一齊維護這份關係，戲裏戲外盡顯深厚兄弟情與團隊精神！