東張西望｜食肆遭狂抄牌瀕停業 鍾太揭私人地換官地百年冤屈

《東張西望》今晚（30/7）深入跟進位於大埔公路沙田段、開業至今已88年的老字號食肆（前身為酒店）所面臨的經營困境。該食肆過往曾吸引無數名人光顧，包括紅線女、任劍輝、芳艷芬，金庸亦曾在此長住閉關寫作，連李小龍拍攝電影《唐山大兄》時亦曾入住。然而，這間承載著沙田歷史回憶的老字號，近期卻因代客泊車屢遭警方發告票而面臨嚴重生存危機。

地理位置特殊 代客泊車亭演變成「孤島」

據節目報導，該食肆地理位置極為特殊，門口並無直接車路可達，顧客需穿過行人天橋始能到達。食肆於1981年向政府爭取並獲發短期租約，以每年720港元租金，興建一座約9平方米的代客泊車崗亭，方便在每日下午6時至11時於天橋對面接應顧客車輛並代為泊車。不過現時連同其他雜費每月需近萬港元。

鍾太指當年初步配合政府發展時，官員曾口頭承諾會另覓土地作補償，惟最終未有落實。(東張西望截圖)

惟隨著周邊發展，昔日的空地建起新屋苑及劃設咪錶位，該泊車崗亭入口及鄰近位置如今已被劃上雙黃線，令原有的上落客及泊车交接點變成「孤島」，車輛只要稍作停留即屬違泊。

鍾太吐苦水：用私人土地換牌照 如今卻被指違規

面對頻頻被抄牌及網民與部分人的誤解，食肆負責人鍾太接受《東張西望》訪問時情緒頗為激動，她指食肆當年初為配合政府發展而作出重大犧牲：「其實我哋當時交返個停車場，都係諗住配合沙田發展。你冇咗停車場，我哋點做生意呢？我哋自己斷自己嘅後路，有啲人唔理解，以為我哋佔用政府地，完全唔係！冇人會知道我哋真係用自己嘅私人土地，去換返一個到家吓嚟講只係得個亭。其實真係好委屈！」

食肆於1981年向政府爭取並獲發短期租約，以每年720港元租金，興建一座約9平方米的代客泊車崗亭。(東張西望截圖)

88年的老字號食肆（前身為酒店）所面臨的經營困境。該食肆過往曾吸引無數名人光顧，包括紅線女、任劍輝、芳艷芬，金庸亦曾在此長住閉關寫作，連李小龍拍攝電影《唐山大兄》時亦曾入住。(東張西望截圖)

鍾太又補充，當年初步配合政府發展時，官員曾口頭承諾會另覓土地作補償，惟最終未有落實：「嗰個年代，我哋當政府講嘢好算數，當時地政署職員同我先生個爸爸講，話『放心啦，你畀塊地我哋，我哋十倍畀返塊好地你』。聽起來好合理，所以當年覺得信得過，唔會覺得政府講嘢唔算數，點知最後都係冇安排到。」

抄牌達歷史高峰 一晚收到近20張告票

鍾太指，近期違泊抄牌情況達到有史以來的高峰，對食肆經營造成毀滅性打擊：「好似上個星期六日，一吓子就抄咗十幾張，跟住第二日又係抄十幾張，客人食完飯埋完單，行返落天橋底攞車，幾分鐘時間就被抄牌。最近生意先好返少少，但賺埋嘅錢都唔夠交罰款！我哋真係好無奈，唯有決定暫停經營咗四十幾年嘅代客泊車服務。」

警方回應：有條件著情執法

《東張西望》就事件分別向警務處及運輸署查詢。警方回應指，在不影響道路安全前提下會可行使著情權，但遇嚴重的違泊情況仍會果斷執法。運輸署則表示，已於禾輋街近沙田警署一帶劃有路旁泊車位供公眾（包括食肆顧客）使用，並於禾輋街近燈柱EB7006的一段路段設有短暫停車位供車輛上落客。

《東張西望》就事件分別向警務處及運輸署查詢。警方回應指，在不影響道路安全前提下會可行使著情權，但遇嚴重的違泊情況仍會果斷執法。(東張西望截圖)

鍾太指當年初步配合政府發展時，官員曾口頭承諾會另覓土地作補償，惟最終未有落實。(東張西望截圖)