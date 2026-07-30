梁材遠離世｜昔日愛將馬浚偉痛心悼恩師　爆4月約食飯竟成永別

前無綫電視（TVB）金牌監製梁材遠（材叔）近日離世，享年75歲，消息震撼電視圈。曾與材叔合作無間的馬浚偉，今日（30/7）以衍生集團（國際）控股有限公司聯席行政總裁身份出席灣仔會展《第34屆國際嬰兒、兒童用品博覽》現身展位助陣。提到昔日恩師離世，馬浚偉接受《香港01》訪問時透露，深感痛心與不捨，並回憶兩人最後的聯絡與合作點滴。

馬浚偉擔正多部由梁材遠監製的劇集。（陳志嵐攝）

4月曾傳訊息約食飯 馬浚偉感嘆事發突然

馬浚偉表示自己與材叔感情要好，獲悉噩耗後感到非常難過。他透露今年4月才跟材叔在 WhatsApp聯絡及互相問候，當時二人更約定好待他新工作settled down後，在8月相聚食飯，豈料此約定竟成遺憾。

馬浚偉痛心表示：「呢個其實……我係……真正好難過嘅。因為我今年4月我先同佢通完 WhatsApp，我哋約緊食飯。因為我4月同佢喺WhatsApp度傾偈，咁我啱啱準備要轉工，我又未同佢講住。跟住佢問我幾時見面，我話你預我8月度啦，我相信我呢邊新工作 settle down，咁點知就收到呢個消息。」

馬浚偉續指，自己一直與材叔保持聯絡，雖然知道對方近年身體有少少不適，但未想過病情惡化得如此迅速：「我感恩嘅地方就係話，我keep 住同佢係有聯絡嘅。即係當然我知道佢身體係有少少唔好，但我唔知道突然間個情況會去到咁快啦。」

馬浚偉憶昔日恩師梁材遠感痛心。（吳子生攝）

動容回憶伯樂知遇之恩

談及在TVB的演藝生涯，馬浚偉特別感激材叔對他的提攜與包容。在馬浚偉的演藝道路上，梁材遠不僅是一位嚴師，更是極具眼光的伯樂。馬浚偉坦言，在無綫拍劇期間，對他幫助最大的兩位監製分別是梁材遠與梅小青。

馬浚偉表示：「好多謝佢啦！佢喺TVB裏面，TVB裏面用我最多嘅監製，就係材叔同埋小青姐，即係佢哋兩位對我都好好。咁依家材叔呢……甚至乎係有啲寵我嘅，我成日話，材叔係好就我嘅。所以……係好捨不得嘅。但是喺我個信仰裏面，改日天家再見。」

馬浚偉回憶，最後一次與材叔實體見面大約是三年多前在沙田偶遇。他指材叔私下生活熱愛打羽毛球及攝影，過往在酒樓遇到材叔與波友聚會時，材叔的精神狀態一直相當不錯，儘管動作不如以往靈活，但依然十分有活力。

馬浚偉亦表示，目前不會特別打擾材叔的太太，但待喪禮相關儀式舉行時，定會親自到場送恩師最後一程：「今次我都唔想打擾佢太太住，因為我哋都識嘅。咁我總知到時相關儀式嘅時候，我點都會過去，去送佢最後一程，一定會過去鞠躬。」