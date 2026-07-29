MAMAMOO十月進軍啟德體藝館　拍片廣東話約定聽眾到時見

韓國頂級女團MAMAMOO將於10月4日來到啟德體藝館舉行《MAMAMOO 2026 WORLD TOUR <4WARD> in HONG KONG》香港站演唱會，自消息公佈以來，不但吸引K-pop迷熱烈期待，更令不少喜歡韓流和綜藝節目的觀眾都準備加入搶票行列，成功在各大社交媒體引起熱烈討論。

演唱會海報。（公關提供）

MAMAMOO拍片廣東話約定聽眾到時見

為了答謝MOOMOO（粉絲名稱）的支持，Solar、Moon Byul、Whee In和Hwa Sa近日便特別拍攝問候影片，約定大家在香港見面，希望一起寫下難忘的回憶。在問候影片中，MAMAMOO依照固定站位，由Solar帶領Moon Byul、Whee In和Hwa Sa以清唱的方式唱出：「I Say MAMA MAMAMOO」之後再跟觀眾說：「大家好 我們是MAMAMOO」最後也按照傳統做出將手指當作鬍子的動作，十分可愛！接著Solar便第一時間問：「香港MOOMOO很想念我們嗎？」Moon Byul一邊歡呼，一邊也跟著說：「今年我們帶著全新演唱會《MAMAMOO 2026 WORLDTOUR <4WARD> in HONG KONG》來香港了」表現非常興奮！

Whee In緊接著說：「除了更帥氣的演出外，全新場館可能會讓大家有更新鮮的體驗」而Hwa Sa則負責說出相關的演唱會資訊：「這次演唱會將於2026年10月4日星期日，下午6時在啟德體藝館舉行」最後，全隊MAMAMOO更用廣東話約定大家：「到時見！Bye」Solar、Moon Byul、Whee In和Hwa Sa也一起揮手跟觀眾說再見，感覺既開心又真摰，讓人相當期待她們的現場演出。而為了讓觀眾感受MAMAMOO的魅力，主辦單位也公佈了綵排、VIP掛牌、團體合照、HI-BYE、簽名海報、簽名拍立得、官方小卡等豐富福利，希望大家滿載而歸。

廣東話約定聽眾到時見（公關提供）

MAMAMOO揮手跟觀眾說再見（公關提供）

MAMAMOO全新巡演登陸香港

不想錯過這個精彩演出，就要記住《MAMAMOO 2026 WORLDTOUR <4WARD> in HONG KONG》門票將於7月28日星期二，中午12時至晚上11時59分，在Trip.com及携程進行優先購票，以及於7月30日星期四，中午12時起，在快達票及大麥網盛大發售，票價分為港幣$2,099、$1,699、$1,399和$999。另外，由7月31日星期五，中午12時起，FWD MAX平台更會有專享會員換購演唱會門票的機會。想知道更多消息，可留意主辦單位的社交媒體更新和新聞公佈。