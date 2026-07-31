莊思明楊明大婚《愛‧回家》全員出動　網民笑言：順便搞埋煞科宴

藝人莊思明（Lisa）與楊明（Mat）結束長達10年的愛情長跑，終於迎來幸福大結局。二人敲定於8月2日假馬來西亞吉隆坡JW萬豪酒店舉行超盛大夢幻婚禮。由於兩位新人在圈中人緣極佳，連日來大批圈中藝人好友已陸續飛抵大馬準備到賀，當中最大的亮點，莫過於《愛‧回家》第一代家族成員幾乎「總動員」跨海齊集，星光熠熠。

楊明與莊思明拍拖10年，8月2日將於馬拉西亞舉行婚禮。（IG@lisa_chng）

莊思明（左）的妹妹莊思華（中）也於日前舉行訂婚派對，可謂雙喜臨門。（IG@jacquelinchng）

《愛·回家》第一代「馬家」相聚馬來西亞

作為《愛‧回家》第一代元老「馬壯」的黎諾懿，早前已偕同妻兒率先抵達當地。他興奮表示：「我哋成個《愛回家》嘅家族今次都過晒嚟，始終思明係我哋第一代《愛回家》嘅家族成員，希望個個都好幸福。」黎諾懿表示，「睇住思明同楊明喺埋一齊」，這次能與「家人」們一起送上祝福，感到非常開心。而飾演「霞姐」的楊卓娜亦偕同另一半提前到達，更獲邀出席了莊思明雙胞胎姐姐莊思華的訂婚派對，並分享了多張溫馨合照。同屬第一代骨幹的張達倫亦已抵達當地，更拍片向一對新人送上祝福。他在影片中感性地說：「我望住佢哋兩個由追求到依家結婚嘅所有經歷，祝佢哋白頭到老、永結同心。」

黎諾懿表示《愛·回家》成員都會到場祝福。（小紅書截圖）

黎諾懿更透露其他成員已經陸陸續續飛來馬來西亞為婚禮送上祝福。。（小紅書截圖）

網民笑言：「順便搞埋《愛·回家》煞科宴」

除了《愛‧回家》的元老班底外，馬國明與湯洛雯夫婦、張美妮等圈中重磅好友亦傳親赴馬來西亞見證盛事。雖然林峯與楊茜堯因工作檔期未能親臨現場，但亦早已向二人送上誠摯祝福。值得一提的是，由於《愛‧回家》即將迎來大結局，早前一班主力演員才在TVB飯堂吃「廿蚊飯」作簡單餞別。如今看到大批《愛‧回家》成員齊集馬來西亞，不少網民搞笑留言表示，難得「一家人」在異地溫馨重聚，不如趁著楊明與莊思明的婚禮「順便搞埋《愛回家》煞科宴」，實行一舉兩得。

網民搞笑留言：順便搞煞科宴（IG/@lisa_chng）