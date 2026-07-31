獨家｜「靚聲王」張偉文雙腳潰爛嚴重　方俊親自煲魚湯：有心無力

現年73歲、有「靚聲王」之稱的張偉文近年健康狀況欠佳，需入住護老院接受照顧。然而，其監護人兼好友方俊早前於社交平台發文，嚴正指控張偉文所入住的護老院涉嫌疏忽照顧，不僅隱瞞其壓瘡病情，更導致傷口嚴重感染及惡化。張偉文近日因腳部紅腫潰爛及發炎，已被緊急送往醫院接受治療。

指控護老院隱瞞病情 傷口感染出現抗藥性

方俊於社交平台上公開致護老院的信件，直指院方於去年初已發現張偉文患上壓瘡，卻一直隱瞞病情，直至傷口惡化至不受控制的階段才通知家屬。由於護理不善，張偉文的傷口頻頻出現嚴重感染並引致發燒，病情一度極為嚴峻。

曾有網民質疑方俊沒有好好照顧張偉文。（Fcaebook圖片）

此外，方俊亦指控院方以「傷口不能沾水」為由，令張偉文長達一年半時間無法正常落床及洗澡，對其身心造成巨大創傷。方俊表示已向香港社會福利署及個人資料私隱專員公署作出正式投訴，並由今年5月起停止向院方繳付相關費用，不排除採取進一步法律行動。

方俊透露最新情況：傷口劇痛 令人心酸

方俊接受《香港01》訪問，透露了張偉文送院後的最新病況及日常照顧的艱辛：「其實佢個壓瘡根本就已經比最差嗰陣好返一半啦，啲肉已經生返好多、起碼唔見骨啦。但係壓瘡呢樣嘢冇藥可以即刻醫好，一定係靠佢自己啲肉生返。點樣先可以生得快？當然要補足蛋白質啦，所以我煲魚湯畀佢飲，又要照燈保持乾爽，咁先會生得快，唔好再有滲水、滲液。」

張偉文入住醫院後，得到適切治療，心情轉好。（相片方俊提供）

方俊指出佢今次入醫院，全因雙腿出現紅腫，皮膚潰爛嚴重關係要急需治療：「腳嗰度紅腫得好厲害，仲有啲瘡口、少少爛。我因為呢件事問過護老院，佢哋都答唔出咩事。過咗幾日，等外展醫生上嚟睇完，醫生都覺得要即刻送佢入急症室。點知入到急症室要等咗成24小時先上到病房！醫生話佢隻腳係嚴重發炎，要打抗生素，其實都冇咩特別醫治嘅方法。」

注意：以下圖片可能令人不安！！

雙腳潰爛發炎！（受訪者提供）

雙腳潰爛發炎！（受訪者提供）

方俊痛心表示：「你知啦，壓瘡我都有講過係冇得醫，加上佢咁大個傷口，有時要拉高張床到45度畀佢食嘢，就一定會磨擦到個傷口，咁一定會痛。有時我自己整親少少都痛啦，何況咁大個傷口？」

方俊百般無奈表示：「痛同難受一定有㗎啦，所以佢有時都會喊痛、叫得好厲害。最可惜嘅係，我哋身邊人真係幫唔到啲咩，痛要佢自己受。我哋唯一可以做嘅，就係煲吓湯、買啲嘢食畀佢，同埋有事就帶佢睇醫生。只能夠做到咁多，其他嘢……外人真係幫唔到，真係有心無力，好無奈。」

方俊。(相片受訪者提供)