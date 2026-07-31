非份之罪｜大結局全城狂估Big Boss！黎燕珊陶醉聞阿仔床單極震撼

《非份之罪》昨晚（30日）一集《恐怖情人》播出後，網民再度進入「瘋狂競猜Big Boss」Mode，由於昨晚最後兩個鏡頭、以及官方播出的大結局預告中，種種迹象均指向黎燕珊飾演的Davis媽咪慧蘭就是兇手「恐怖情人」，加上黎燕珊深情地將頭貼向熟睡仔「阿子」阮浩棕的頭畫面相當衝擊破格，不少網民驚嘆《非份之罪》劇情走向果然「永遠出乎意料」，並認為今晚大結局，應不止一個Big Boss咁簡單，網上再度掀起「非份推理熱」！

到底邊個係怨念極重嘅童養媳呢？（公關提供）

大結局前夕全城瘋狂推理

網民：「依套劇劇情真係好癲」、「恐怖阿媽」、「阿媽鍾意個仔咁爆嘅」、「如果係媽咪殺就爆冷」、「唔通佢哋第一次離婚都係阿媽搞到咁」、「阿媽殺Sylvia，阿Moon殺Roxanne」、「有機會雙Big Boss」、「期待結局阿Moon大戰黎燕珊，咁就真係神劇」、「唔想個仔畀其他人搶走，病態人格」、「病態控制狂」。更有創意網民指因黎燕珊成日鬼鬼崇崇搞花盆，估計Sylvia（余思霆飾）失蹤的人頭，可能就藏於花盆之內，但亦有網民認為花盆太細、物理不可能。

到底邊個係怨念極重嘅童養媳呢？（公關提供）

黎燕珊與兒子「頭貼」畫面震撼網民

為幫網民止渴，官方今日率先發布了今晚大結局精彩畫面，除有「阿媽阿仔驚嚇頭貼頭」畫面，還有黎燕珊陶醉聞阿仔床單，以及目露兇光劇照，果然相當有可疑！對此，珊姐受訪時被問到能否就大結局劇情發展畀少少貼士時，她笑言：「其實仲有好多疑似兇手嘅人物嘅，但我梗係唔劇透啦，大家到時自己睇啦！」

黎燕珊與兒子「頭貼」畫面震撼網民。（公關提供）

黎燕珊自封現實都是「戀子狂」

演過無數媽咪角色的珊姐，笑言今次演「慧蘭」依然挑戰多多：「呢個劇幾好玩架，好多嘢未試過。第一集咪我向住阿仔唱大戲嘅，嗰個我係一take過架，好彩我平時有唱開粵曲，同埋我平時（嘅角色）生女多。」珊姐笑言自己現實中也是「戀子狂」，視兒子是「心肝命椗」，又大讚劇中兒子阮浩棕「絕世好仔」：「阮浩棕戲內戲外都係乖仔，又有禮貌、又細心照顧前輩，唔係值得一讚，係要狂讚呀！將來邊個嫁畀佢就好喇，會好幸福，佢係好爸爸、好老公嚟。」

黎燕珊自封現實都是「戀子狂」 。（公關提供）

網民列「童養媳轉世」三大嫌疑人物

終極單元《恐怖情人》好玩的地方，除了Big Boss與以往單元一樣「反轉再反轉」，還多了「前世今世配對競猜」，令網民們估到上晒頭。單是單元關鍵人物「怨念童養媳」真身，網民已經估到頭都爆，有網民以男主認識時間線推斷，覺得是劉佩玥；有網民以「大戲」元素入手，就覺得是黎燕珊；亦有網民以劇情走向推斷，覺得是何沛珈，更有網民估出創意，推選阿Moon有可能是周家少爺！欲知所有謎團終極答案，敬請密切留意今晚播出的《非份之罪》大結局。