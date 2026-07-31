東張西望｜港鐵男偷拍斷正　少女逼開手機驚見千四張偷拍相有床照

無綫王牌資訊節目《東張西望》今晚（31/7）播出一宗令人髮指的港鐵偷拍事件。一名年輕女事主在乘搭港鐵期間，赫然發現身邊有一名神秘男子行為異常，竟偷偷拿起手機對其進行全程偷拍。女事主機智反擊並當場質問，揭發對方手機內更疑存有大量其他被害女性的照片及影片！

車廂內察覺異常 手機鏡頭直指女事主

據女事主受訪時透露，事發當日大約上午11時48分，她由宋皇臺站乘搭港鐵前往會展站。途中她靠着車廂玻璃站立，無意間注意到身前一名阿伯將手機放在大腿位置，角度相當可疑。

女事主回想當時情況時仍心有餘悸，她表示：「當時我就喺宋皇臺地鐵站上車，去會展站打算落車。喺中途站一上車嘅時候，我就行咗入去挨住個玻璃，就發覺我前面坐咗個阿伯，佢拎住一部電話喺個大腿度前靠咁樣移位。我當時就覺得，呢個人會唔會係偷拍緊我呢？」

港鐵男偷拍斷正。《東張西望截圖》

準備落車抓個正着 驚見相簿有過千張相

感到不妥的女事主決定保持警惕，並在準備落車時直擊對方的偷拍行為。當時她發現該名男子正打開手機，螢幕上顯示的正是剛才拍攝她的影片片段。女事主隨即掏出手機對着該男子錄影存證，並當場怒斥對方。

女事主描述當時攔截及要求對方開手機檢查的經過：「我準備落車嘅時候，就見到佢打開個電話相簿，明顯見到佢係睇緊佢剛剛拍我嘅片段，我就即刻拎部電話影住佢同埋拍片。當時因為佢避開我個片段之後，我就叫佢打開『最近刪除』嘅片段，中間就見到一些好似唔係我嘅片段，上到去個出閘位嘅時候，就發覺其實佢刪緊一千四百幾張相！當中個封面，張相係有個女人瞓喺張床度嘅，咁我想阿伯應該係平時專做呢啲偷拍嘅行為。」

阿伯將手機放在大腿位置，角度相當可疑。《東張西望截圖》

熱心市民聯同港鐵職員圍捕 警力到場調查

事發時，女事主向旁邊一位男乘客求助，兩人一同跟隨該名阿伯落車，並即時向港鐵職員求助。港鐵職員反應迅速，即時派員到場處理並協助報警。期間該名男子一度試圖逃走，幸得熱心男乘客以身體阻擋，最終在眾人圍堵下無法離開，只能在現場等待警員前來。

警方指不涉私密部位 最終靠《港鐵附例》發出告票

執法人員接報到場後進行調查，由於女事主被拍攝的部位屬於全身影像，並非裙底等私密部位，故未有觸犯非法拍攝私密部位罪。加上涉事男子在等待期間已將手機內的相片及影片清空，令搜證出現困難。

女事主引述警方當時的解釋：「警察就行過嚟話，港鐵職員會商量下，可唔可以用佢哋嘅港鐵附例去檢控呢個叔叔。過了大概15至20分鐘左右，佢哋就有個站長行出來，話會用港鐵附例第25條『不准滋擾』，出咗呢個擬控告通知書畀個叔叔。」

男子一度試圖逃走，幸得熱心男乘客以身體阻擋。《東張西望截圖》

少女逼開手機驚見千四張偷拍相竟有床照。《東張西望截圖》