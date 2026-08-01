功夫女足｜谷德昭北上深圳捧場　讚周星馳Keep住童真：漂亮的一仗

由周星馳執導的暑期檔電影《功夫女足》正在熱映中。身為星爺的合作夥伴兼「舊日戰友」的谷德昭，日前特地北上深圳影院力挺舊友，並在社交平台發長文力撐周星馳，為電影打出高分評語，大讚星爺依然「Keep得住童真」，更直言這是一場「漂亮的勝仗」。

周星馳執導的暑期檔電影《功夫女足》正在熱映中。（IG@koktakchiu）

谷德昭專程北上深圳力撐《功夫女足》

谷德昭在帖文中透露，自己多年未去深圳，此次除了處理銀行戶口解凍外，真正的目的其實是「專程睇《功夫女足》」。對於部分網民「又罵又貼偷拍」的行為，谷導更義憤填膺地斥責「冇品」，坦言再不親自進戲院看，恐怕要在網上「被動看完」。看完電影之後，谷德昭給予了極高的評價。他指出，很多觀眾覺得失望是因為帶著「比較舊日作品」以及「想看周星馳親自演出」的心態，但「周生都冇份演出，有咩好比較？星爺是獨一無二的，大家要接受他應該不再做幕前」。

谷德昭專程北上深圳力撐《功夫女足》。（ViuTV）

谷德昭將《功夫女足》比作真人卡通片

谷德昭更將《功夫女足》比作真人卡通片，電影還原了周星馳小時候看的漫畫和卡通，把一眾靚女演員當作小朋友來拍。電影也不再走傳統「小人物苦練」的路線，而是一上來就是高強武功的峨嵋隊，直接挑戰世界冠軍，重點刻畫「心態上的調整」。以一場接一場的足球賽串聯故事，如同「打死亡塔」般過關斬將，流暢地將整季《足球小將》的熱血精華濃縮在一套電影中。

谷德昭將《功夫女足》比作真人卡通片。（葉志明攝）

谷德昭目擊戲院熱烈現場：星爺Keep住童心

谷德昭亦在帖文中分享了他在戲院親眼目睹的有趣場景。當時剛好有足球教練帶著兒童足球隊前來觀影，孩子們全程「歡呼、大聲笑、郁手郁腳、拍爛手掌」，甚至散場後都捨不得離開，百分百沉浸在周星馳導演的世界裡。谷導感嘆道，成年人獨自去看，或許很難看懂其中妙處。如果帶上小孩一起看，就瞬間能明白了。「我哋長大了，周生反而Keep得住童真。」他直言對星爺佩服，並用英文寫道：「Don’t Argue With Success（不要與成功爭辯）」。