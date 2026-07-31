功夫女足｜片尾彩蛋「留空位」疑致敬吳孟達　周星馳路演親自回應

由喜劇天王周星馳編導的全新電影《功夫女足》，在中國大陸上映後狂刷紀錄，累積票房已強勢突破20億元人民幣，暫居2026年中國電影總票房亞軍，僅次於沈騰主演的《飛馳人生3》。



近日周星馳勤跑宣傳活動時，有影迷問及片尾一幕「刻意留下的空位」是否在向已故黃金搭檔吳孟達致敬？周星馳親口以「4個字」證實，瞬間感動全場。

片尾「背影對話」藏驚喜彩蛋！林子聰挪身留出黃金空位

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周星馳與「達叔」吳孟達過去曾合作《賭聖》、《九品芝麻官》等多部頂級喜劇巨作，雖然後期未再同台，但兩人深厚的革命情感早已深植影迷心中。2021年吳孟達因肝癌病逝時，周星馳曾低調現身告別式致意，神情哀傷。

這次《功夫女足》上映後，不少眼尖影迷發現，片尾一幕林子聰向周星馳靠攏時，身旁特意空出了一個位置，畫面震撼且充滿隱喻，迅速在網路上引發熱烈討論。

影迷當面追問「是留給達叔的嗎？」周星馳4字鬆口證實

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在宣傳活動現場，有影迷直接向周星馳提問：

那個空位是不是留給達叔的？因為我覺得達叔在我們心目中、以及在您的心目中都是最重要的，那個位置應該是在致敬他。

面對影迷直球發問，周星馳聽完後神情感性，堅定且溫柔地回應：

完全同意。

首次證實了這顆滿載思念的片尾彩蛋，用最星式風格的溫柔，向一生至交做出了最深情的告別，也讓現場無數粉絲忍不住紅了眼眶。

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