莊思明楊明8.2馬來西亞大婚曬復古晚裝　搶先曝光「一家三口」照

莊思明與楊明自公開戀情以來，感情一直相當穩定。兩人經歷無數風雨後，終於結束長達10年的愛情長跑，邁向人生全新階段，這場盛大的婚禮確定於明日（8月2日）在馬來西亞吉隆坡隆重舉行。

莊思明與楊明兩人終於成功結束長達10年的愛情長跑。（IG@lisa_chng）

莊思明復古露肩晚裝大騷曲線 楊明白西裝帥氣對視

是次婚禮可謂準備得極之仔細且落力，單是籌備預備婚照（Pre-wedding）的晚裝、帶往當地的行李婚紗，以及婚禮現場穿著的各式晚裝，總花費已經超過百萬港元。

莊思明在最新分享的婚照中大騷身材。（IG@lisa_chng）

在準新娘莊思明最新分享的婚照中，最引人注目的莫過於一套極具復古美感的黑色露肩晚裝，該禮服採用了別緻的網狀疊加設計，再特別配上閃爍的珍珠與精緻黑色蝴蝶結作點綴，將莊思明苗條婀娜的身材曲線展現得淋漓盡致。準新郎楊明則以一身挺拔白色的西裝有型登場，二人於鏡頭前手牽手緊緊相依、深情甜蜜對視，畫面既唯美又浪漫，幸福感爆燈。

新郎楊明則以一身英氣十足的白色西裝亮相。（IG@lisa_chng）

莊思明更於社交平台感性留下一段英文金句：「Love is like the wind,you can’t see it but you can feel it （愛就像風，你看不見它，卻能感受到它）」字裏行間盡是難掩的滿溢粉紅泡泡。

莊思明與楊明兩人緊緊牽手並甜爆對視。（IG@lisa_chng）

愛犬Haru酷爆登場湊成一家三口

除了甜蜜婚照之外，莊思明還特別上載了一段溫馨的「一家三口」花絮片段。原來在一對準新人拍攝婚紗照的大日子裏，他們亦特意安排愛犬Haru一同入鏡合照。分享中見到Haru雖然全程擺出一副酷帥表情，但依然非常乖巧地配合各種Pose，模樣相當討喜。

莊思明還拉埋愛犬Haru一齊拍攝「一家三口」的全家福。（IG@lisa_chng）

莊思明還拉埋愛犬Haru一齊拍攝「一家三口」的全家福。（IG@lisa_chng）

莊思明感性地寫道，爹哋媽咪結婚這個重要時刻，絕對不能缺少Haru仔的參與。雖然愛犬在整個拍攝過程中全程維持著一貫的Cool爆表情，但牠其實非常聽話且合作，順利配合兩人擺出各款要求姿態。莊思明更特別為愛犬澄清，笑言Haru一向都是走酷帥路線，希望大家不要誤會，透露牠內心其實亦非常高興。

莊思明還拉埋愛犬Haru一齊拍攝「一家三口」的全家福。（IG@lisa_chng）

莊思明還拉埋愛犬Haru一齊拍攝「一家三口」的全家福。（IG@lisa_chng）

此外，莊思明亦在IG限時動態中，搶先轉發了婚禮當天準備的精美卡片與紀念小禮物。禮物包裝極具巧思，除了印有二人溫馨婚照的感謝卡之外，還包含了一隻用紅色毛巾精緻摺成的公仔小熊，顯得既非常有心思又十分討喜。