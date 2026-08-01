非份之罪｜大結局劉佩玥控訴戲演技封神　何沛珈崩潰戲獲激讚

《非份之罪》昨晚（31日）播出最終單元《恐怖情人》大結局！《恐怖情人》大結局亮點，絕對是女主角劉佩玥（阿Moon）長達20 分鐘的崩潰控訴戲碼！經過反轉再反轉，昨晚（7月31日）驚揭殺死靈媒Sylvia（余思霆飾）及網紅Liz（何沛珈飾）的真兇，竟是外表溫柔嫻淑的Angie（劉佩玥飾）。

《非份之罪》昨晚播出最終單元《恐怖情人》大結局。（公關提供）

Angie意外刺中家中毛公仔掉出Sylvia人頭

事緣Angie因為設局陷害Davis媽咪（黎燕珊飾），反露出破綻引發Davis懷疑！為了引爆Angie真面目，Davis特意在親熱時叫錯舊愛Sylvia名字，成功令Angie嬲到眼凸兼成個彈起，失控爆喊的Angie，怒摑Davis的同時，還不斷歇斯底里喪鬧兼刀指Davis，情緒既反覆又激動。混亂間，Angie意外刺中家中毛公仔，結果掉出Sylvia人頭，大受衝擊的Davis 嚇到即時作嘔！

Angie意外刺中家中毛公仔掉出Sylvia人頭。（公關提供）

劉佩玥20分鐘崩潰控訴戲演技亮眼

在這段長達20分鐘的「淚之自白」中，阿Moon經歷了幅度甚大的情緒過山車，既有「得不到愛」的無力感、自怨自憐的委屈感、暴風式的震怒，還有扭曲式的憎恨及妒忌；為了配合角色的情緒起伏，阿Moon除喊出「河流式淚痕」，聲線亦是遊走於絕望、痛心、憤怒與癲狂之間，當中尤以絕望時釋出的空洞失焦眼神最大感染力，令人確切感受到其生命在枯萎，演技極之亮眼。

劉佩玥20分鐘崩潰控訴戲演技亮眼。（公關提供）

另Angie對於死者Sylvia及Liz，以及Davis媽咪的「歪理級指控」，亦是句句經典，完全符合網民神劇標準：「我冇錯，錯嘅係佢哋」、「我覺得佢係抵死架」、「你阿媽想日日同你一齊吖嘛，我就要佢永遠都失去你」，當中最令人心寒一句，是她解釋為何要鋸掉Sylvia的頭：「Sylvia你覺得佢靚吖嘛，我就要切佢個頭落嚟擺喺呢度，我要佢日日望住我哋有幾咁恩愛」、「我要佢死都死得唔眼閉！」

劉佩玥20分鐘崩潰控訴戲演技亮眼。（公關提供）

童養媳的真正身份是Angie

其實與陳煒在《一億殺機》中的角色一樣，阿Moon飾演的Angie原本也能開心簡單地生活下去，無奈因為對Davis執念太深，反覆的「我只係唔想冇咗你」、「點解唔係咁樣嘅」以及「我人生最錯嘅事就係不惜一切咁愛你」極端想法，最終令她走上絕路，毁掉了兩條寶貴生命的同時，亦親手摧毁了自己的人生，以及自己最執著的愛情。昨晚結尾，亦憑藉一個心口上的胎痣，揭出了童養媳的真正身份是Angie，《恐怖情人》單元正式淒美落幕。

童養媳的真正身份是Angie。（公關提供）

網民跪求監製編劇再拍第2季

對於《非份之罪》圓滿落幕，網民大感不捨，搞笑大嘆：「點解《非份之罪》會完！」，更有網民妙想天開，希望已退休的監製Amy姐與編劇能添食再拍第2季！網民昨晚絕對是「讚不絕口」，並大大力嘉許了《非份》幕後：「文戲情緒張力好澎湃，亦感受到劇情推進，實屬令人眼前一亮嘅新嘗試」、「Shout Out To All編劇」、「好耐冇試過睇電視睇到咁緊張」、「這個戲真心好睇」、「真係今年暫時睇過最好睇嘅劇集，肯用新人，配搭有驚喜，劇本夠精彩，絕對係佳作」、「睇完心情久久未能平復，太震撼，真係好難想像套戲咁好睇」、「令人窒息的愛」、「未到最後都唔知邊個係童養媳再世攞債」、「仲以為周家少爺嘅故事係老作，原來係真」、「非份之罪係近年TVB 懸疑劇世一」、「今晚呢集絕對配得上全劇大結局。」

網民跪求監製編劇再拍第2季。（公關提供）

劉佩玥為配合劇情妝容暗藏心思

至於阿Moon昨晚的Solo擔網演出，亦贏得了不火好評：「真係做得好好，好自然，唔浮誇，睇到都覺得佢值得同情」、「完全感受到女方愛到完全失去自我」、「阿Moon呢Part真係好刺激」、「佢令人相信Angie真係癡咗線。」

劉佩玥為配合劇情妝容暗藏心思。（公關提供）

另值得留意的是，為了配合劇情，阿Moon角色的妝容前後有明顯變化，在起初出場時，賢妻Feel爆燈的阿Moon、衣著妝容均偏向淡雅風，而到了後段劇情，阿Moon的妝容明顯偏向濃艷，原來這些都是阿Moon的專業小心思，阿Moon受訪時說：「真係冇諗過大家會發現到Angie個妝嘅唔同及轉變，本身呢樣嘢純粹係我嘅小小設計同輔助等自己入戲啲，Angie愈多打扮，愈多小心機，就好似象徵住佢同佢所諗嘅『愛情』愈近。」

劉佩玥為配合劇情妝容暗藏心思。（公關提供）

劉佩玥自爆演戲不靠後期配音

談到20分鐘崩潰控訴戲（中間加插回憶部分），Moon透露即使是回憶獨白部分，為了讓觀眾看起來一氣呵成，她選擇在現場一次過順演，不靠後期配音，再顯專業一面：「其實呢場戲對我嚟講真係好大挑戰，拍之前我應承我自己我一定要將劇本全部對白同VO獨白內容喺現場一次過演出嚟，因為如果後期配音講獨白，有機會情緒同聲線演繹會唔接，所以一路演一路講一路爆真係好好玩。真係好想多謝導演、攝影師同所有幕後製作團隊配合，大家好畀心機喺唔同角度去拍、先可以好流暢咁畀我演繹到，所以呢一幕係大家合作嘅成果。」

何沛珈的演出亦獲網民大讚！（公關提供）

網民紛紛留言大讚何沛珈！（Threads截圖）

劉佩玥感激何沛珈通宵力撐陪伴

Moon又感激在相關場口佔戲不多的何沛珈，全程在現場陪住幫助她投入情緒：「好多謝好多謝Amy姐畀呢個機會我，佢真係好叻好厲害，係我一位好尊敬嘅老師，能夠喺佢退休前參與到佢呢套劇，與有榮焉！當然仲要多謝我嘅好拍檔浩棕，唔知點解一望住佢，諗住我哋兩個角色經歷嘅嘢，我就瘋狂到收唔到聲。好多謝珈珈，因為我有個位好需要佢畀我望住嚟演，佢就全程陪住我去幫我（投入），所以一定要多謝珈珈。」何沛珈受訪時亦坦言為幫Moon Moon打氣，只有數秒戲份的她，亦在拍攝現場留足全程，果然好姐妹。