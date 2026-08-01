黃翠如親自解畫二胎疑雲　自爆被老公「逼」復出唔捨得離開蕭哈哈

黃翠如與蕭正楠（Edwin）婚後十分恩愛，早前蕭正楠夥拍曹永廉及馬國明於江門舉辦巡迴演唱會，黃翠如突襲舞台送上驚喜，卻因腹部微微隆起而引發網民熱議，瘋傳她已懷有第二胎。今日（1日），黃翠如以推廣大使身份出席「RSV免疫首護禮分享會」，親自為二胎傳聞解畫，並大談照顧16個月大兒子「蕭哈哈」的媽媽經！

蕭正楠江門開唱與黃翠如放閃，二人非常甜蜜！（小紅書照片）

黃翠如黑色T恤攝褲頭被指懷二胎。（小紅書照片）

黃翠如笑認食太多變咗「橡筋肚」

對於突然傳出懷有第二胎的喜訊，黃翠如澄清目前並未有喜，並帶點內疚地笑言自己未有認真做好產後身形管理，生完BB後便變成了「橡筋肚」，當晚因為食得太飽才導致肚子脹得厲害。

黃翠如出席活動否認懷第二胎。（小紅書圖片）

被問到會否順應民意追生第二胎，翠如坦言目前並沒有懷孕，亦覺得現階段能擁有「哈哈」已經無比幸福與珍貴，不敢太過貪心。她直言照顧小朋友絕非容易的事，現時身為媽媽仍有很多學問需要努力學習，因此暫時希望將所有時間、心思與滿滿的愛心，全數專注傾注在「哈哈」身上。

黃翠如自嘲自己未有認真做好產後身形管理，當晚因為食得太飽才導致肚子脹得厲害。（小紅書圖片）

黃翠如坦言現階段能擁有「蕭哈哈」已經無比幸福，目前並沒有生二胎的打算。（小紅書圖片）

黃翠如捨不得離家出埠拍劇

談到16個月大的兒子「蕭哈哈」，黃翠如指囝囝長大得非常快，生長線高達90%，連不少可愛的BB衫都已經穿不下。她笑稱囝囝遺傳了爸爸蕭正楠的基因，平時相當「多嘢講」，亦開始漸漸減少了幼兒的稚氣感。

黃翠如與蕭正楠育有一子「蕭哈哈」。（IG＠wongtsuiyu）

成為媽媽後，黃翠如大幅減少了幕前工作，她透露近期陸續有劇集及旅遊節目正在接洽當中，部分項目需要離港出埠拍攝。雖然她內心非常擔心出外工作太久會捨不得囝囝，但老公蕭正楠則相當支持她，認為她已經休息了足夠時間，鼓勵她適時重新投入專屬自己的演藝事業。

黃翠如與蕭正楠同兒子一齊在花園放吹氣水池玩水。（IG@wongtsuiyu）