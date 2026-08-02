《白色巨塔》名導安畔錫突發腦出血昏倒急送醫　公司透露最新病況

現年65歲的韓國知名導演安畔錫（안판석）以電視劇《白色巨塔》榮獲韓國三大影視獎之一，第43屆百想藝術大賞最佳導演獎，目前更與金所泫、秋泳愚合作新戲《戀愛博士》，定檔10月上線。沒想到突然傳出身體健康亮紅燈的消息，被緊急送醫救治。



安畔錫腦出血昏倒 住院治療

綜合韓國媒體報導，安畔錫近日因腦出血昏倒，隨即入院觀察。製作公司Studio Genie證實並發表聲明透露安畔錫的健康狀況，仍在接受治療，已逐漸康復中。

安畔錫近日因腦出血昏倒，製作公司Studio Genie證實並發表聲明透露安畔錫的健康狀況。（TVN）

安畔錫是韓國資深導演，曾執導《白色巨塔》《經常請吃飯的漂亮姊姊》《密會》等知名作品：

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至於《戀愛博士》的作業流程，製作公司回應，拍攝跟剪輯工作都已完成，時程不會受到影響，預定播出時間暫時沒有重大變動。

代表作無數 新戲10月上線

安畔錫自1987年加入MBC電視台後，開始執導電視劇，不只憑藉《白色巨塔》獲獎，還以2014年《密會》再度抱走百想藝術大賞導演賞，代表作包括《聽到傳聞》、《經常請吃飯的漂亮姊姊》、《春夜》等，去（2025）年才攜手男神李帝勳打造電視劇《協商的技術》，收視率週週創新高，結局更為第二季埋下伏筆。

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