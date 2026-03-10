aespa Giselle現身時裝周　暴瘦「臉部呈倒三角」遭網民質疑削骨

韓國大勢女團aespa以「元宇宙」概念打造出極具辨識度的團體形象，近年來更靠著歌曲《Savage》、《Drama》、《Supernova》和《Whiplash》等在全球樂壇迅速累積高人氣。四名成員也逐漸找到合適的風格，成功擄獲眾多粉絲，更深受時尚品牌青睞。



其中，過去曾以粉色髮色展現前衛御姐風格的日籍成員Giselle，無論是私服穿搭、舞台表現，還是現身時尚秀場時，都展現出不容忽視的巨星風範，更是LOEWE旗下備受矚目的時尚女神之一。

aespa成員Giselle亮相LOEWE 2026秋冬大秀（Instagram@aerichandesu）

近日，Giselle亮相LOEWE 2026秋冬大秀現場，當天她身穿灰色雙排釦西裝外套，挺闊剪裁讓肩線顯得俐落有型，微微寬鬆的版型則營造出隨性不拘的時髦感，內裡搭配亮綠色領口設計，鮮明色彩從外套領口處若隱若現，為整體造型注入一抹亮點，也打破灰色調的沉靜感。下身選擇淺色牛仔寬褲、白色尖頭短靴，不僅讓整體比例顯得更加修長，也為整體風格帶出既率性又帶點精緻感的都會時尚氣質。

然而，不少韓國網友卻將焦點放在Giselle外型變化上，有人指出Giselle出席時裝週時，臉型與身材都變得更加消瘦，甚至因臉部輪廓過於銳利，連帶出現臉部凹陷的狀況，就連法令紋在鏡頭下也顯得格外明顯，甚至質疑Giselle進行過「削骨手術」，紛紛表示：

「又帶著一張全新臉蛋出道了」

「怎麼瘦成這樣」

「下巴是怎麼回事」

「這張臉好不自然」

「又變回原生臉了」



不過，也有大批粉絲站出來為Giselle護航，認為外貌改變未必與醫美有關，表示拍攝當天的光線角度、妝容畫法加上瘦身有成，都可能讓臉部輪廓看起來有很大的變化，沒有必要過度解讀。

