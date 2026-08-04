張凌赫全家福照遭瘋傳登熱搜　網讚身高遺傳爸爸　高顏值激似媽媽

28歲內地男星張凌赫今年靠著古裝劇《逐玉》人氣再度飆升，戲約一部接一部，一舉一動都備受關注。近日，一張疑似張凌赫與父母的全家福合照在網路上瘋狂流傳，更火速衝上熱搜榜。



照片中一家三口的高顏值引發網友熱烈討論，不少人驚嘆張凌赫簡直是完美遺傳了爸媽的優良基因。

張凌赫全家福網上瘋傳登熱搜，一家三口的高顏值引發網友熱烈討論。（微博圖片）

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張凌赫全家福瘋傳 186公分爸爸、醫師媽媽高顏值成焦點

在這張曝光的照片中，張凌赫身穿全黑套裝，身形挺拔地站在正中間，兩側分別站著爸爸和媽媽。三人緊緊靠在一起，露出靦腆的笑容，畫面看起來超溫馨。其中，張爸爸身高186公分，跟擁有190公分傲人身高的張凌赫站在一起完全不輸；而張媽媽的五官則堪稱「複製貼上」，不管是眉毛、鼻子還是嘴巴，都跟兒子極為神似，而且兩人都保養得宜，看起來相當年輕。

這張合照曝光後，立刻掀起網友熱議。不少人認為張凌赫的顏值根本是精準繼承了爸媽的頂級配置。有網友幽默留言：

「張爸爸負責身高，張媽媽負責美貌，張凌赫全都要」

「他如果還沒出道前可能比較像爸爸，但他現在的氣質跟狀態比較像媽媽」

「爸爸看起來好年輕，像他兄弟一樣」



張凌赫爸媽身分遭起底 全家福瘋傳引爆隱私權爭議

除了讚嘆一家人的高顏值，張凌赫的家庭背景也跟著被起底。據悉，張爸爸身高186公分，曾是體制內公務人員；張媽媽則是退休醫師，五官精緻、氣質清新。張凌赫不只身高跟冷白皮遺傳自爸爸，那雙招牌的桃花眼和高挺鼻樑，更是跟媽媽年輕時如出一轍，被網友形容是 「中了基因樂透」。

不過，照片流傳也引發了隱私方面的爭議。因為張凌赫的爸媽並非公眾人物，照片上傳者並沒有將他們的臉部進行馬賽克處理，讓不少粉絲擔心隱私權受到侵犯，紛紛呼籲「請給素人打碼」、「尊重個人隱私」。

據部分網友澄清，這張所謂的「全家福」其實是舊照被營銷號重新挖出來，並非由張凌赫媽媽主動公開，因此也有網友質疑照片的真實性與流傳的正當性。

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