2026陸劇90後男星討論度Top 10　張凌赫「斷層奪冠」力壓楊洋肖戰

張凌赫、王一博、劉宇寧爭人氣寶座！古裝劇仍是頂流製造機，代言、時裝週與待播大劇同步推升聲量，90後男星版圖再洗牌？



追一部劇換一次手機桌布？90後男星陣容競爭激烈，不只顏值爆表，演技與作品話題度更是全面開花。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶您一起盤點近一年陸劇90後男星（1990至1999年出生）網路討論度排行，從《逐玉》謝征張凌赫的聲量狂飆，到王一博三大奢侈品牌同框巴黎時裝週、肖戰雙奢代言米蘭大秀，再到成毅、劉宇寧靠古裝與時尚雙線攻頂，十位新生代男星憑作品熱度、品牌代言與社群話題，共同組成這份最新陸劇男星聲量榜單，你心中的男神第幾名？

2026陸劇90後男星討論度TOP 10 冠軍竟靠5個月逆襲：

+ 15

NO.10 丞磊

網路聲量：42,107筆

關注作品：《莫離》(10,627筆)、《錦月如歌》(8,577筆)、《成何體統》(7,821筆)、《與晉長安》(4,974筆)。



1993年出生的丞磊，2025至2026年堪稱作品爆發期；《錦月如歌》、《與晉長安》、《成何體統》以及《莫離》接連播出，幾乎包辦了古裝劇討論版面。

角色反差與身材福利：《錦月如歌》（搭檔周也）與《與晉長安》（搭檔宋軼），前者要詮釋高冷深情的「玉面都督」肖玨，後者是失憶且具有變身能力的「晉安」，反差演技擄獲不同粉絲。在《與晉長安》中，丞磊因頻繁的「爆衣」與泡澡戲碼，網友戲稱為「浴皇大帝」、「橫店浴后」、「內娛男菩薩」等趣味綽號，其健美身材成為社群傳播的關鍵點。

爆笑穿越輕喜劇與頂流搭檔：與王楚然主演的《成何體統》結合穿書與權謀，台詞「How are you?」等現代口頭禪認親的橋段在社群爆紅，暴君外殼下的現代社畜靈魂大受好評，「魚蛋CP」圈粉無數。隨後與頂流小花白鹿合作古裝權謀劇《莫離》，打造「非璃墨屬」CP話題，上檔第一集全網正片播放量即突破3億，將其聲量推向全年新高。

本名「楊輝翔」引趣味討論：中國影視圈7月起強制署名新規，必須採用「本名（藝名）」格式，丞磊的本名「楊輝翔」曝光，引發網友討論「真名很有年代感」、「藝名改得太好了」。

網友討論：

「莫離的『墨修堯』原聲配音與深情形，是我看下去的動力」

「丞磊的花期會比一般演員長，還是那個原因，他的戲路太寬了」

「雲之羽的宮尚角一角真的圈粉無數」

「《莫離》棄劇了，男女主沒有cp感...還是喜歡丞磊和王楚然」



NO.9 楊洋

網路聲量：42,237筆

關注作品：《凡人修仙傳》(9,196筆)、《雨霖鈴》(6,735筆)



新一代武俠顏值擔當：古裝武俠大作《雨霖鈴》熱播，楊洋挑戰經典角色「南俠展昭」，網友將其與何家勁、劉德華等歷代展昭版本比較，掀起不同世代的共鳴；網友認為他的武打戲俐落到位，扛起新一代武俠劇的動作水準。

楊洋沉寂兩年之後推出古裝劇《凡人修仙傳》大受好評，被網民稱已「去油成功」。（《凡人修仙傳》微博圖片）

角色還原與大IP加持：頂級IP改編劇《凡人修仙傳》，詮釋「韓立」雖被原著粉打趣「長得太帥不符平凡設定」，但憑藉不油膩的自然演技與順暢節奏，口碑表現極佳。網友表示：

「我看《雨霖鈴》完全就是衝著楊洋來的！」

「顏值高到你可以忽略他演技的不足」



另一個話題焦點是網友將其與台灣男星曾敬驊相比，覺得兩人相似，網友討論「曾敬驊也太像楊洋了」、「曾比較少年感，演什麼角色都可以調整；楊比較偏向貴公子，有偶包」。

NO.8 侯明昊

網路聲量：45,813筆

關注作品：《入青雲》(6,465筆)、《逍遙》(4,337筆)、《玉茗茶骨》(4,208筆)



超甜古裝劇CP：《入青雲》飾演罪囚「紀伯宰」逆襲翻身，與女主角盧昱曉展開極限拉扯，劇中「半透明睡衣」造型與「扮豬吃老虎」人設引爆社群噴鼻血狂潮。

侯明昊（微博@電視劇逍遙）

萬妖之王與狀元郎反差： 與譚松韻合作仙俠劇《逍遙》，飛天力戰陣法的打戲被讚帥出新高度；與古力娜扎合作《玉茗茶骨》，年輕狀元「陸江來」，凡人官員的清秀扮相完美突破上一部妖王形象。

網友討論：

「侯明昊長得太陰柔了，女生只要有一點不夠水靈搭上去都會格格不入」

「為什麼會有男生又帥又撒嬌、又Men又善良」



NO.7 檀健次

網路聲量：46,965筆

關注作品：《愛情有煙火》(5,930筆)



時尚影響力與頂級代言：榮升Michael Kors全球品牌代言人，遠赴羅馬拍攝秋冬大片，強大的時尚表現力成功鞏固其商業影響。

都市劇喜劇天賦：與王楚然主演的《愛情有煙火》歷經三年積壓終於播出，飾演毒蛇落魄富二代「李亦非」，「大紅袍煮茶葉蛋」等經典歡喜冤家橋段在各大討論區洗版，成功打破《長相思》相柳留下的古裝濾鏡。網友評論：

「愛情有煙火是反套路走向，煙火氣的溫馨氛圍」

「李亦非的毒舌金句真的好笑到停不下來」

「入股檀健次不會讓你們失望的」



音樂與公關危機應對：中國女網紅毀滅式爆料，聲稱與多位頂流男星有私密往來並點名檀健次，檀健次工作室火速發聲明並啟動法律程序，對相關不實訊息提起法律程序。隨即推出個人專輯先行曲《PROOF》與熱播劇轉移焦點，展現極高黏著度與健康的花路態勢。

延伸閱讀：網紅司曉迪發18張圖爆鹿晗出軌 更涉事范丞丞檀健次等一眾男星

+ 2

NO.6 王鶴棣

網路聲量：62,996筆

關注作品：《蒼蘭訣》(2,564筆)、《以愛為營》(2,024筆)、《大奉打更人》(1,578筆)



進軍春節檔與影音聯動：主演電影《星河入夢》挑戰春節檔大銀幕，飾演「彪哥」一角並親自演唱主題曲，從流量小生轉戰大銀幕的重要一步。

時尚與音樂多向發展：拿下adidas Originals全系代言人，1月於澳門舉辦《D.PARTY演唱會》，陸續釋出多首Rap數位單曲，Hip-hop形象極具個人魅力。

長尾角色影響力：舊作經典角色依然時不時被拿出來討論，話題擴散力極強，王鶴棣今年朝「影視歌三棲」全面爆發，網友表示：

「棣棣是本人比較角色還夠迷人的演員」

「東方青蒼業火打翻100個武安侯，不管武力或對女主好的程度，武安侯真的沒法比」



節目錄製的誤會：《親愛的客棧2026》收官後，因沈月頒獎橋段引發爭議，王鶴棣公開表示當下感到不舒服，相關話題迅速登上熱搜。沈月後續發文道歉，也讓事件延燒多日，彼此粉絲互相有微詞，相關聲量5,156筆。

延伸閱讀：王鶴棣沈月傳互刪好友撕破臉？節目風波《流星花園》8年情疑破裂

+ 5

NO.5 成毅

網路聲量：79,418筆

關注作品：《天地劍心》(15,994筆)、《赴山海》(15,503筆)、《長安二十四計》(12,192筆)



一人分飾三角展功力：武俠大劇《赴山海》一人分飾三角，「蕭秋水、李沉舟、肖明明」格截然不同的角色，流暢的武打動作與演技跨度再次樹立古裝武俠新標竿。

權謀劇與歌唱實力：《天地劍心》（狐妖小紅娘王權篇）中飾演「王權富貴」，角色熱度霸榜，人物主題曲《何所懼》掀起全網二創風潮。於《長安二十四計》飾演復仇者「謝淮安」，並獻唱主題曲《行路天涯》，帶動了大量關於「演而優則唱」的討論，強化了其全方位藝人的形象。

《狩謊》男主角成毅。（微博＠成毅工作室）

網友討論：

「不得不說成毅跟李ㄧ桐真的很有CP感」

「長安二十四計真的好看很燒腦…白髮很適合成毅，但我最喜歡天地劍心裡的造型，看起來歲月靜好」

「長安二十四計飾演的復仇者謝淮安氣場十足 舉手投足、小至一個眼神皆是戲，成毅又解鎖了一個全新角色」

「成毅跟張凌赫真的很像，到底有沒有人懂」



NO.4 肖戰

網路聲量：172,249筆

關注作品：《藏海傳》(8,105筆)



2026米蘭時裝週雙奢旋風：Gucci與Tod's兩大國際品牌，肖戰皆以全球代言人身分出席時裝週，秀場與開雲集團CEO同框，被形容是「財神爺與金主合照」，海外粉絲更包下「肖戰專列電車」應援。品牌代言等相關討論聲量高達15,669筆，聲量結構呈現「商業代言＞影視作品＞音樂活動」的分布，成功轉型為具備國際影響力的「時尚Icon」，社群上的討論已不限於中文圈（出現大量泰文、英文討論），顯示其海外市場開發極為成功。

大銀幕與新劇備受期待：電影《得閒謹制》上映前，預售票房兩天已達人民幣1.23億票房，引爆影評熱潮；新戲《小城良方》開機更引發「一人帶火一座城」的打卡旅遊熱潮。

NO.3 劉宇寧

網路聲量：175,902筆

關注作品：《折腰》(12,452筆)、《書卷一夢》(7,127筆)、《一念關山》(3,516筆)、《珠簾玉幕》(2,827筆)、《玫瑰叢生》(1,348筆)



劉宇寧最大的優勢，在於跨平台經營能力極強，再加上演戲、唱歌、直播三頭並進，討論黏著度驚人！

盛典金嗓與三棲實力：受邀「灣區升明月」等大型晚會舞台，與眾多一線大咖同台全開麥飆歌，展現超強現場唱功；演唱會、音樂晚會等相關音樂網路聲量19,269筆。

劉宇寧（微博）

《玫瑰叢生》好評如潮：2026年唯一上映作品，主演都市情感劇《玫瑰叢生》飾演「小貝」，與王子文搭檔火花四射，直播中分享的拍攝幕後與真誠擇劇態度更圈粉無數。

時尚週與真誠直播魅力： 出席米蘭時裝週相關活動，西裝與身材線條話題登上迷因迷因榜；加上平時毫無架子的坦誠直播風格，粉絲黏著度高得嚇人。

網友表示：

「影視帶動時尚，劉宇寧的真誠經營太圈粉！」

「有他演出的劇主題曲都超好聽」



NO.2 王一博

網路聲量：210,155筆

關注作品：《探索新境2》、《陳情令》



頂奢待遇與時裝週帝王：一次擔任LOEWE、Chanel、Lacoste三大品牌全球代言人，巴黎時裝週與LVMH長公主同坐首排，微長捲髮造型驚艷全場；代言、品牌相關討論度9,264筆。

紀錄片轉型：兩年沒拍片，王一博憑藉極限探索紀錄片《探索新境2》勇奪微博年度紀錄片獎，攀爬大岩壁的硬核內容擺脫偶像包袱。

央視春晚跨世代合演：2026年春晚與香港天王郭富城合唱《閃耀動起來》，兩代舞王同台Battle成為全晚收視巔峰，影片上線5.5小時的觀看量即突破一億。

NO.1 張凌赫

網路聲量：418,944筆

關注作品：《逐玉》(136,984筆)、《愛你》(12,920筆)



爆款劇《逐玉》斷層奪冠：2026年3月播出的古裝大劇《逐玉》，張凌赫飾演武安侯「謝征」，憑藉「S級頂級顏值」與大幅進步的演技收獲超狂討論度，單劇累積136,984筆聲量，占張凌赫本次榜單總聲量近三成；擄獲全球「侯夫人」、「張太太」們，甚至有粉絲跨海到中國片廠追星，只為見偶像一眼。

張凌赫（Instagram@zhanglinghe__1230）

現代劇溫柔男神轉型：《逐玉》爆紅，帶動回看潮，網友大讚都市劇《愛你》，張凌赫飾演的中醫教授「何蘇葉」，溫柔充滿蘇感的氣質與霸氣古裝形成強烈反差，被網友封為「世界級大暖男」，他也從「古裝專業戶」成功跨足現代甜寵劇。

網友討論：

「蒼蘭訣時候我就喜歡張凌赫，逐玉我還是喜歡張凌赫」

「多年前先看蒼蘭訣，發現長珩仙君，覺得這人好好看，但多看幾集發現他不是主角，就棄劇了」

「之後再看《愛你》時，就歡歡喜喜的變成張太太了」



分析說明：

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月20日至2026年7月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



2026陸劇90後男星TOP 10（網路溫度計DailyView授權使用）

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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】