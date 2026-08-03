麥長青帶傷撐拐杖落區送貨　回憶童年為交學費做暑期工搬貨

憑熱播節目《江湖見》第二季再度掀起話題的麥長青（麥包），日前化身一日限定送貨員，親自落區到土瓜灣、深水埗、旺角等地送貨，雖然麥包受十字韌帶撕裂影響帶傷上陣，但仍無損親民作風，吸引途人圍觀索合照，人氣爆燈，期間更獲街坊大讚後生，逗得麥包笑逐顏開。



麥包化身一日限定送貨員。（公關提供）

麥包細個暑期工做過送貨

麥包指今次以代言人身份落區，希望親自推廣品牌，了解巿場需要：「唔係第一次送貨，細個暑期工都做過，將啲貨一批批送去碼頭搬上船，當時要賺取外快幫補家計同交學費，所以都做過售貨員同送貨。」

麥包為代言米酒品牌落區送貨。（公關提供）

負傷上陣送貨

然而負傷上陣、揸拐杖送貨，麥包坦言卻是第一次：「之前出席活動人多，唔小心跌親受傷，唔知咁嚴重，原來右腳十字韌帶就快斷，醫生叫我盡量唔好行太多，睇吓三個月內能唔能夠自癒，如果唔得就要做手術。」麥包續說，人生中從未試過如此嚴重受傷，即使過往拍劇受傷，都只是輕輕拉傷，今次真的為生活帶來了不方便。

麥包雖負傷、揸拐杖上陣，但無損他親民作風。（公關提供）

孖許紹雄女兒合作

談到與黎耀祥主持的節目《江湖見》系列叫好叫座，不少街坊見到麥包即大叫「江湖見」，問到節目會否「添食」？麥包指要看公司安排，他透露最近忙於個人YouTube頻道發展，並與許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）合作主持網上節目《青菁地》，以介紹兩代人的飲食文化，由麥包介紹舊式傳統食物，許惠菁則介紹新式飲食，麥包指：「好開心Charmaine帶我走入新一代年輕市場。」

最近麥長青主持的節目《江湖見》系列叫好叫座，大受街坊歡迎。（公關提供）

麥長青把握機會推廣品牌。（公關提供）

男團「Hey Brother」籌備推出新歌

此外，麥包又透露與李思捷、曹永廉、Ben黃智賢及唐文龍組成的男子組合「Hey Brother」，不但即將推出新歌，還計劃年底開演唱會，麥包說：「唔知到時隻腳好番未，跳舞可能會交畀李思捷同Ben負責，而家Ben好勤力、日日練舞。」

麥長青對街坊要求合照，有求必應。（公關提供）