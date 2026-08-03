江美儀批港姐唔識揸筷子冇家教　郭柏妍懶理成嫌疑人IG大派福利照

江美兒儀在最近一次採訪中，公開批評某不具名的新生代演員「食相難睇」，更直言「唔識揸筷子，好肉酸㗎」、「一啲家教都冇」！此言一出，立即在網上引起熱議，網友紛紛猜測這名被點名的演員到底是誰，而郭柏妍和王敏慈則不幸成為了嫌疑人！

郭柏妍懶理成嫌疑人IG 大派福利照。（IG:rositakpyy)

江美儀在訪問中透露，自己早前與新生代演員合作拍節目，其中一名演員吃飯時不僅食相難睇，更連筷子都唔識揸，她直言：「你香港小姐嚟，可唔可以學吓揸筷子？」

雖然江美儀並沒有點名是誰，但網民已經根據「新生代演員」和「合作過」這兩個線索，開始在網上進行大搜查。而郭柏妍和王敏慈因為分別與江美儀合作過，因此不幸成為了嫌疑人！雖然其後真相大白，證實江美儀所講的是王敏慈，但郭柏妍在事件發生後，懶理「冇家教」風波，不忘在社交平台大派福利照，繼續分享自己的生活，網友紛紛大讚：「好性感」不過，事後港姐季軍王敏慈主動在社交平台發文作出回應。上載一封寫給江美儀的親筆信，信中大讚對方是位敬業又美麗大姐姐，並感謝對方連日來猶如照顧小朋友般對待自己，又直認自己正是該名不懂拿筷子新人：「我真的沒想到自己二十多年都不會拿的筷子居然學會了！」

郭柏妍貼露背泳照。

郭柏妍在社交平台大派福利照，網友紛紛大讚：「好性感」