其實不是重逢劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員簡介

《其實不是重逢》陸劇。有饒雪漫、魏菁菁作為編劇，王梓為執導，由吳添豪、金子璇領銜主演的一套以都市愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《其實不是重逢》電視劇情大綱

精打細算的小鎮女孩黎欣悅在都市打拼卻慘遭裁員，走投無路的她唯有回鄉，投靠離異後經營民宿的姐姐黎憶影。在民宿裡，她遇上了熱衷於佔小便宜的攝影師張揚。這對歡喜冤家最初互不對眼、摩擦不斷，卻在機緣巧合下攜手合作，共同創辦了「成功旅行社」。經營旅行社期間，兩人頻繁帶團出遊，親眼見證無數旅客的蜕變：有瀕臨決裂的情侶重拾熾熱愛意，有陷入瓶頸的打工仔重新找回方向，亦有自卑怯懦的少女尋回自我價值。在一次次的旅程與相處中，兩人悄然解開了各自埋藏深處的心結，關係日益緊密。

正當張揚鼓起勇氣向黎欣悅傾吐心聲之際，黎欣悅卻偏偏接獲來自北京的高薪招聘通知。面對去留與情感的抉擇，兩人終於領悟到：生命的成功從不取決於功名利祿，而是能夠遵從內心，以自己熱愛的方式過好這一生。

《其實不是重逢》播出更新時間｜最新追劇日曆

《其實不是重逢》電視劇幾時播?《其實不是重逢》於8月7日播放，一共有16集，由愛奇藝播放。

其实不是重逢官微@weibo

《其實不是重逢》演員

吳添豪 飾 張揚

吳添豪 飾 張揚（微博@吴添豪官方粉丝团）

金子璇 飾 黎欣悅