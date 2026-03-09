女優引退嫁人遭悔婚 轉行又遇職場欺凌 絕望改名重返暗黑界拍片
原先宣布要嫁作人妻日本AV女優佐川晴美（さがはるみ），日前突然宣布全面回歸。
不過令人心酸的是，這次復出原因竟是慘遭「婚變」與「職場霸凌」雙重打擊，她也正式更名為「內永操（うちながみさお）」重新出發。
內永操日前在社交平台X（原推特）宣布改名回歸，她感嘆表示，當初是為了結婚才決定隱退，沒想到最後竟被未婚夫狠心拋棄：
對不起，我被甩了！
不僅如此，她更揭露這段時間在其他工作方面還遇上了職場霸凌，在多重打擊下，決定重返熟悉的AV界加入LINX事務所。儘管改了藝名，她仍大方表示粉絲可以繼續叫她「佐川（Saga Haru）」，並期待能再次與影迷見面，甚至回歸SM領域演出。
台灣知名AV達人「一劍浣春秋」也在其專欄發特別提到了內永操，他坦言，雖然如今暗黑界「引退後又復活」的女優不少，但內永操的原因確實特別。一劍浣春秋更直言：「就算被未婚夫甩了，也不是一定要回來拍A片吧？」誰料她卻又遇上職場霸凌。
