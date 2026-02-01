前女團gugudan成員宣佈已「轉職當空姐」　獲網狂讚：氣質超適合

前女團 gugudan 隊長 Hana（辛寶羅）近日透過社群平台分享近況，驚喜透露自己已轉行為「空服員」，消息一出立刻在韓網與粉絲圈引起熱論。



Hana於28日在IG開放問答與粉絲互動，由於她近期頻繁曬出在國外拍攝的美照，粉絲好奇詢問：「是在國外讀書嗎？」、「現在在國外做什麼工作呢？」

前女團 gugudan 隊長 Hana（辛寶羅）近日透過社群平台分享近況，驚喜透露自己已轉行為「空服員」。（IG@newprple）

對此，Hana大方回應：

目前正在當空服員喔！

她更俏皮地自比為傳說人物「洪吉童」，形容自己現在像風一樣在世界各地飛來飛去，相當享受當下的第二人生。

Hana 2016年以gugudan隊長身份出道，2020年團體解散後，她以「辛衍抒」轉戰戲劇圈發展。如今卸下藝人光環，搖身一變成為在萬呎高空服務乘客的空姐，超大幅度的職業跳躍讓網友大讚：

「氣質真的超適合當空姐」

「這班飛機在哪？好想搭！」



稱她是「地表最強轉職」。

此外，粉絲好奇她是否已經「移民」國外？Hana也幽默回應，表示家裡還有可愛的貓咪要養，「絕對不可能移民」。

