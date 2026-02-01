前女團gugudan成員宣佈已「轉職當空姐」 獲網狂讚：氣質超適合
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
前女團 gugudan 隊長 Hana（辛寶羅）近日透過社群平台分享近況，驚喜透露自己已轉行為「空服員」，消息一出立刻在韓網與粉絲圈引起熱論。
Hana於28日在IG開放問答與粉絲互動，由於她近期頻繁曬出在國外拍攝的美照，粉絲好奇詢問：「是在國外讀書嗎？」、「現在在國外做什麼工作呢？」
更多Hana（辛寶羅）照片：
+15
對此，Hana大方回應：
目前正在當空服員喔！
她更俏皮地自比為傳說人物「洪吉童」，形容自己現在像風一樣在世界各地飛來飛去，相當享受當下的第二人生。
Hana 2016年以gugudan隊長身份出道，2020年團體解散後，她以「辛衍抒」轉戰戲劇圈發展。如今卸下藝人光環，搖身一變成為在萬呎高空服務乘客的空姐，超大幅度的職業跳躍讓網友大讚：
「氣質真的超適合當空姐」
「這班飛機在哪？好想搭！」
稱她是「地表最強轉職」。
此外，粉絲好奇她是否已經「移民」國外？Hana也幽默回應，表示家裡還有可愛的貓咪要養，「絕對不可能移民」。
【延伸閱讀】單身即地獄5｜崔美娜秀起底 曾膺地球小姐冠軍精通三語系出名門（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+20
《閃亮的西瓜》申銀秀認愛《PRODUCE》出身柳善皓 相戀細節曝光ROSÉ自爆昔日秘戀辛酸 扮阿婆秘會男友 碎花裙假髮避狗仔隊追蹤《偶像學校》慎惠仁宣佈結婚！曾出櫃認雙性戀 今嫁小兩歲男歌手《黑暗榮耀》女星驚傳動大手術 長期流鼻血成隱患 全面暫停活動
延伸閱讀：
當世界每天好吵 Melody提醒：先了解自己，才知道該聽什麼
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】