遭監禁2個月持刀恐嚇、老闆脫褲性騷！韓女星李慈恩爆暗黑潛規則

韓國演藝圈的「潛規則」時有所聞，最近41歲女星李慈恩就分享了自己的實際經歷。她在2014年出道，曾參與《心理追兇》、《優雅的家》、《開心鬼拍檔》等多部作品，也活躍於舞台劇圈。



然而經紀公司過去曾強迫她被包養，甚至有整整兩個月被囚禁在飯店，期間有人拿武士刀威脅李慈恩，相當驚人。

李慈恩分享自己在韓國演藝圈的「潛規則」經歷。（IG@jaeun210）

李慈恩爆出自己遭囚禁持刀恐嚇、捲款背債、老闆性騷擾：

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驚爆暗黑潛規則 遭囚禁持刀恐嚇

李慈恩27日上了資深諧星申正煥的YouTube節目，就聊到過去自己透過經紀公司認識一號人物，對方甚至因為不能隨便露臉，兩人只在「密室」相見。

李慈恩提到，「對方自行跟我聯絡，還提出新的合約。」這位大咖承諾每月都會給她生活費，還會提供車子、公寓。聽到如此好處，李慈恩自然喜出望外，甚至還形容「合約內容太夢幻」。然而這個承諾大多都沒有實現，這位人士不斷說謊，讓李慈恩的夢幻泡泡被戳破。

不過李慈恩還遇到其他恐怖事蹟，她分享自己曾被監禁在飯店，

一直有人暗示我正在被監視，我大概有2個月都在24小時被監控的狀況下生活。對方還曾拿武士刀威脅我。真的非常恐怖，那不是一般老百姓。

這也讓她不論對方說什麼都只能唯唯諾諾。

捲款背債陷深淵 慘遇脫褲逼試車

更誇張的是，把李慈恩關在飯店的人說自己要用錢，要求李慈恩去辦貸款，但李慈恩信用審核沒過關，無法辦理貸款。對方說那會想其他辦法處理，介紹了一個人來幫忙籌錢。然而李慈恩好不容易借來的錢卻通通被捲走，都已經還了8年的錢，至今都尚未清償。

李慈恩也曾被經紀公司老闆性騷擾，老闆原本說要栽培她、一起打拚，沒想到把李慈恩叫到辦公室後，就說：

想在這個圈子生存，就需要我這種願意幫忙的人。

但要幫忙就需要先給老闆「試車」看看，接著就把辦公室的百葉窗拉下來、褲子也脫下來，李慈恩見狀就嚇得哭著逃跑。

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