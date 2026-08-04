美國華裔小姐結果出爐　視帝陳山聰演出掀全晚高潮

「第23屆美國華裔小姐競選總決賽」，日前於康州Mohegan Sun（金神大賭場）盛大舉行，全場座無虛席，吸引來自紐約、康州、波士頓等地觀眾到場支持。歷時兩個半小時的演出內容緊湊精彩，掌聲與歡呼聲此起彼落，獲現場嘉賓及觀眾一致好評，認為本屆無論舞台設計、節目內容、科技元素及娛樂性均較往年更具突破，成功為美國華裔小姐競選帶來耳目一新的全新體驗。

「第23屆美國華裔小姐競選」冠軍林雅雯、亞軍林樂希、季軍陳梓穎與其他得獎佳麗合照。（公關提供）

九位佳麗以火焰主題造型驚艷登場

今年大會以「風、火、水、土」四大元素為主題，貫穿整晚演出，從舞台設計、服裝創意到各個比賽環節均圍繞四大自然元素發揮，展現自然之美與女性魅力，同時象徵美國華裔小姐競選不斷創新、與時並進的精神。

總決賽以充滿力量感的Hip Hop開場舞揭開序幕，九位佳麗以火焰主題造型登場，配合節奏強勁的舞蹈，瞬間燃點全場氣氛，為晚會打響精彩第一炮。

「第23屆美國華裔小姐競選」冠軍林雅雯(圖中)、亞軍林樂希(圖右)、季軍陳梓穎(圖左)。（公關提供）

AI機械人司儀驚艷全場

本屆另一項最大亮點，是首次邀請AI Robot機械人擔任大會司儀及參與舞台演出。機械人以流暢自然的主持及互動表現驚艷全場，不少觀眾紛紛舉起手機拍攝，成為全晚最受歡迎的環節之一。AI科技首次融入華裔小姐競選舞台，不但提升節目新鮮感，更象徵選美活動邁向科技與娛樂結合的新里程碑。

陳山聰精彩演出掀起全晚高潮

大會特別嘉賓、TVB視帝陳山聰亦成為全晚焦點。他先後演唱《狂野之城》、《喜歡你》、《永遠愛著你》、《好戲在後頭》、《愛在記憶中找你》及《追》等多首經典歌曲，快歌勁舞、慢歌深情兼備，充分展現全面舞台實力。演唱《愛在記憶中找你》時，他更走到台下與觀眾近距離握手互動，全場歡呼不斷，氣氛熱烈；最後更與九位佳麗一同完成旗袍展示，成為全晚最具藝術氣息及文化特色的演出之一。

陳山聰表示，非常高興首次來到 Mohegan Sun 演出，感謝美國華裔小姐選美會的邀請，以及觀眾的熱情支持，令他留下深刻印象，希望未來有機會再次與大家見面。

除了精彩演出，各位佳麗亦獲得親友團全力支持，其中5號、6號、8號及9號佳麗的應援團聲勢尤其浩大，高舉燈牌、橫額及應援物品，每當佳麗登場，全場立即響起熱烈歡呼，為比賽增添不少熱鬧氣氛。

陳山聰擔任「第23屆美國華裔小姐競選」總決賽表演嘉賓。（公關提供）

九位佳麗以四大元素設計服裝

今年晚裝展示突破傳統，由Lucci Lu品牌提供晚裝，九位佳麗按照抽籤所得的四大元素主題，自行設計及改造服裝。有佳麗加入天使翅膀展現「風」的自由，有人運用花卉及植物象徵「土」的生命力，也有人以透明藍色物料營造流水效果，或利用火焰色彩展現熱情。佳麗更逐一介紹設計理念，充分展現創意、美感及表達能力，令現場觀眾留下深刻印象。

泳裝環節則以「水」為主題，九位佳麗穿上藍色泳裝，以自信優雅的台風展現健康美態，獲得現場觀眾熱烈掌聲。

陳山聰擔任「第23屆美國華裔小姐競選」總決賽表演嘉賓。（公關提供）

今年新增「即興演技挑戰」

今年新增的「即興演技挑戰」更成為全晚最受歡迎的比賽環節之一。大會即場公布不同情景，由佳麗與司儀合作演出，考驗臨場反應、演技及表達能力。九位佳麗均能迅速投入角色，自然流暢地完成演出，充分展現五堂專業戲劇訓練的成果，精彩表現獲評判及觀眾一致讚賞。

隨後舉行的才藝表演同樣精彩，佳麗分別演出流行舞、中國古典舞、Hip Hop、歌曲演唱、鋼琴演奏、芭蕾舞結合笛子演奏及絲帶舞等節目，各展所長，充分展現新一代華裔女性多才多藝、自信大方的一面。

五強鬥戲環節，陳山聰與季軍陳梓穎合作演戲。（公關提供）

大會五強與陳山聰完成互動演出

完成旗袍展示後，大會公布本屆五強名單，包括4號雷曜鎂（Audrey Lei）、5號陳梓穎（Lorraine Chan）、6號林樂希（Bella Lin）、7號林雅雯（Ya Wen Lin）及8號陳雨婷（Tiffany Chen）。五位佳麗再接受最後即場問答及情境演出考驗，而今年更特別安排由陳山聰親自參與互動演出，全面考驗佳麗的臨場應變、口才及舞台魅力，令決賽氣氛推向最高峰。

在五強最後決賽中，五位佳麗除接受即場問答外，更與特別嘉賓陳山聰合作完成情境演出，全面考驗臨場反應、表達能力及舞台魅力。其中7號林雅雯（Ya Wen Lin）表現尤其突出，她不但自然投入角色，更即席與陳山聰合唱《月亮代表我的心》，表現淡定自信、反應敏捷，獲得評判一致高度評價，充分展現新一代美國華裔小姐應有的智慧、氣質與自信。

陳山聰公布冠軍林雅雯並為對方掛上彩帶。（公關提供）

九個單項獎得主名單

頒獎典禮首先公布九個單項獎得主，包括：最佳短片創意獎由9號李欣怡（Helen Li）奪得；友誼小姐由2號曾文意（Ivy Zeng）獲得；最上鏡小姐、最佳才藝獎、最佳旗袍美態獎及完美體態獎均由6號林樂希（Bella Lin）奪得；最佳演藝潛質獎由4號雷曜鎂（Audrey Lei）獲得；最佳時尚創意獎及由現場觀眾投票選出的最受歡迎小姐，則由5號陳梓穎（Lorraine Chan）勇奪。

隨後，大會公布本屆冠、亞、季軍結果。5號陳梓穎（Lorraine Chan）榮獲季軍；6號林樂希（Bella Lin）榮獲亞軍；而來自三藩市、祖籍台山、精通廣東話、普通話及英語的7號林雅雯（Ya Wen Lin），憑藉整晚穩定而全面的精彩表現，成功奪得第23屆美國華裔小姐冠軍，實至名歸。

陳山聰為冠軍親自披上冠軍綬帶

加冕儀式莊嚴隆重，由特別嘉賓陳山聰親自為冠軍披上冠軍綬帶；Mohegan Sun代表梁世傑為冠軍披上冠軍袍；冠名贊助商麗興恆生珠寶代表趙俊寧為冠軍戴上象徵榮耀的鑽石頸鏈；上屆冠軍則為新任冠軍戴上皇冠，並交出象徵使命與傳承的權杖，完成薪火相傳的重要時刻，全場報以熱烈掌聲。

陳山聰擔任「第23屆美國華裔小姐競選」總決賽表演嘉賓。（公關提供）

亞軍林樂希勇奪四項大獎

本屆賽事中，亞軍林樂希成為全晚獲獎最多的佳麗，一共勇奪最上鏡小姐、完美體態獎、最佳才藝獎及最佳旗袍美態獎四項大獎；季軍陳梓穎除奪得季軍外，亦榮獲最佳時尚創意獎及最受歡迎小姐，人氣十足；而冠軍林雅雯則憑藉全面而穩定的舞台表現，在演技、口才、台風及臨場應變方面均獲評判高度肯定，最終成功登上冠軍寶座。

歷時兩個半小時的總決賽高潮迭起，從四大元素主題設計、創意晚裝展示、泳裝、即興演技、才藝競賽、旗袍展示，到陳山聰多首經典歌曲演出，以及首次引入AI Robot 機械人擔任司儀及參與舞台表演，均令現場觀眾留下深刻印象，成為本屆總決賽最具代表性的亮點。

第23屆美國華裔小姐競選」冠軍林雅雯、亞軍林樂希、季軍陳梓穎與其他得獎佳麗合照。（公關提供）

不少嘉賓及觀眾均表示，今年節目製作水準較往年更上一層樓，成功將科技、娛樂、文化及選美完美融合，不但增添節目新鮮感，更展現美國華裔小姐競選勇於創新、與時俱進的品牌形象。

美國華裔小姐選美會表示，今年適逢第23屆，衷心感謝歷屆支持者、贊助商、合作夥伴及廣大觀眾二十三年來一直支持。未來大會將繼續秉承推廣中華文化、培育華裔女性自信與才華的宗旨，持續加入更多創新元素，打造更高水準、更具國際視野的舞台，讓美國華裔小姐競選繼續成為北美華人社區最具代表性的年度盛事之一。