男星羅正未等指示狂吻拍檔女星　導演叫停後辯稱「太入戲沒忍住」

撰文：聯合新聞網
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內地男星羅正2018年參加選秀節目《偶像練習生》打開知名度，近年積極轉戰戲劇圈，未料近日一段多年前拍攝古裝劇《惹不起的千歲大人》的吻戲花絮再度被翻出，引發網友熱議。

畫面中，羅正與女星季美含拍攝一場「吃麵吻」橋段，原本劇情設定兩人會自然接吻，但花絮顯示，季美含正咬著麵條慢慢往前吃，羅正卻咬著麵條停在原地，只顧著笑，導演見狀忍不住大喊：「羅正！你在幹嘛！」沒想到，在導演尚未下達正式指令前，羅正竟直接吻上季美含，兩人親吻近1分鐘才被喊停。

羅正（微博@羅正）

內地男星羅正拍戲拍到一半，竟情不自禁吻上女主角季美含：

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事後羅正當場解釋，自己是因為「太入戲」、「沒忍住」才提前親吻對方，但隨後又半開玩笑表示「真的好噁心」，前後反差的發言引發不少網友批評，認為不應以「入戲」作為越界行為的理由。

事件延燒後，羅正也在直播中澄清，表示該場戲原本就安排有吻戲，只是執行導演沒有及時傳達「畫面不美觀、需要調整」的指示，因此他才依照原先安排演出。

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不過，不少網友仍認為，親密戲應建立在雙方充分溝通與同意的前提下，不能因臨場發揮就擅自改變演出節奏，甚至有人調侃：

既然這麼敬業，怎麼不即興加一場挨打的戲？

對此，羅正也強調，自己與季美含當時已是第二次合作，之後還陸續合作第三、第四部作品，足見彼此合作愉快。支持他的粉絲則指出，從當時曝光的花絮來看，季美含並未出現驚慌或抗拒反應，認為應屬雙方臨場即興發揮，而非外界所解讀的越界行為。

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