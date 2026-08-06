內地短劇驚爆地獄級降薪大洗牌　男一號自爆日薪幾百慘被壓價

內地短劇市場近年極速膨脹，曾經造就無數「一夜暴富」的神話，然而這個鍍金泡沫似乎正加速爆破！！近日業界驚爆短劇界全面掀起「地獄級降薪潮」，由頂流名角到底層新人無一倖免。前有平台硬性執行「封頂令」重挫天價片酬，後有AI短劇以幾千蚊超低成本無情血洗，一場爭飯碗的血雨腥風正式爆發！



內地短劇頂流柯淳。（微博@趙柯淳）

傳平台落閘限薪

據自稱業內人士在網上爆料指，熱門平台「紅果」旗下的1500部短劇計劃，已對演員片酬祭出鐵腕政策──日薪超過四萬人民幣的一律免談！爆料者更加碼透露，一部短劇過半預算全被片酬吃掉，日薪壓至一萬人民幣以下製作方才有得賺。現時頭部演員片酬依然高企，有人拒絕降價仍在觀望，亦有人「有組就進」能賺一波得一波。爆料消息指下半年頂流演員只能硬著頭皮「二選一」：要麼死扛不接該平台項目，要麼順應大勢接受壓價降薪。雖然相關封頂消息至今未獲官方正式證實，但天價片酬無疑已成為擠壓製作方生存空間的沉重枷鎖。

傳平台落閘限薪。（微博圖片）

加碼爆料。（微博圖片）

00後男一號親揭慘淡真相

「4萬封頂」看似依然是高薪，但對於佔大多數的普通演員而言，底層殘酷真相更令人咋舌！入行半年的「00後」男星白翠龍（曾主演兩部短劇男一號）近日受訪時大爆驚人內幕，指橫店開工量嚴重萎縮，片酬更低得令人發指：「很多劇組給特約演員都是兩三百元一天，我演男一號的片酬也就四五百元一天。」更慘烈的是，白翠龍坦言這口「賤價飯」依然大把人搶著吃：「外面還有很多人願意免費來演，就為了『攢履歷』、鍛鍊演技。」

00後男一號白翠龍。小紅書@白哇塞）

AI短劇成本僅真人三百分之一

除了傳出平台主動壓價，AI短劇崛起亦被指是血洗片酬的推手！據指一部AI短劇成本只需3,000至5,000元，僅及傳統真人劇的三百分之一，3人團隊5天即可極速產出80集。面對AI超低成本與量產優勢，真人演員叫價空間被無情擠壓！

內地最近較火的ai短劇《咱家劍宗團寵小師妹》。（小紅書圖片）

網民意見極端兩極化

降薪與AI夾擊的消息一出，隨即引爆全網熱議！有網民直言：「再怎麼降也比普通人賺得多」，甚至有人力撐「AI劇比一些真人演技好多了，我都看AI」。不過亦有忠實觀眾強烈反彈，擔憂「全是AI短劇啊？那我以後還看什麼」、「一部AI都看不進去」，反映市場對AI內容的接受度仍存在極大分歧。真人演員會否被AI徹底淘汰，還是市場會自行大洗牌重回軌道，絕對值得拭目以待！