《天才女友》32歲胡一天穿校服硬演16歲高中生　網民：違和感爆燈

【天才女友】由胡一天與田曦薇領銜主演的內地新劇《天才女友》日前開播，討論熱度迅速攀升，卻是因選角爭議引發網民留下鋪天蓋地的負評，直指是「開局即地獄模式」，其中最大的爭議點是現年32歲的胡一天穿校服飾演16歲高中生，網民狠批「違和感拉滿」。



《天才女友》男女主角劇照，現年32歲的胡一天飾演16歲高中生，角色設定與演員的實際年齡差距太大，引發網民負評。（微博@天才女友官微）

零預警開播 熱度與口碑嚴重背離

內地青春劇《天才女友》於8月2日無預警開播，故事講述智商高達174的物理天才少女林知夏（田曦薇飾），與學霸少年江逾白（胡一天飾）從年少同桌相伴，走過校園歲月並一路成長至職場的十年故事，主打「智性戀」設定。

由於劇集事前未有做宣傳，臨時提前上線且幾乎零海報花絮，導致開播前討論度偏低。雖然開播後話題度快速飆升，但熱度幾乎全數來自負評，有網民甚至形容「開局即地獄模式」，其中最大爭議點是32歲的胡一天穿校服，硬硬地飾演16歲高一學生，與28歲女主角田曦薇在校園談情時顯得格格不入。

《天才女友》宣傳照，胡一天與田曦薇劇中同框畫面，二人飾演高中同窗情侶，但因主角實際年齡差距過大，被觀眾吐槽畫面有強烈違和感。（微博@天才女友官微）

歲月不饒人？「江辰濾鏡」碎滿一地

胡一天在2017年參演《致我們單純的小美好》，年僅23歲的他飾演高冷學霸「江辰」，成為無數觀眾心中的校園男神。然而時隔九年，當32歲的他再次挑戰16歲的高中生時，觀眾顯然不再受落。

胡一天在2017年參演《致我們單純的小美好》，年僅23歲的他飾演高冷學霸「江辰」，成為無數觀眾心中的校園男神。（微博@青春劇致我們單純的小美好）

不少觀眾表示，儘管劇組為胡一天搭配青春校服並加上柔光磨皮濾鏡，依舊無法掩蓋歲月痕跡。網友直指出胡一天面部發腮，輪廓比早年更硬朗，眼角流露出成年人滄桑與疲態，眼神沉穩厚重，完全缺乏高一學生該有的懵懂青澀與澄澈靈氣。

彈幕及討論區裡滿是嘲諷的冷言，「哪裡是同班同學？明明是來巡視課堂的教導主任」、「看起來像是重讀了好多年的老學生」、「和年輕配角同框更像師生而非同學」。

時隔多年，胡一天再次拍青春校園劇，以32歲之齡飾演16歲男主角江逾白，兩者年齡相差16年。（微博@胡一天啊）

劇組為何不找新人？跨齡敘事的雙面刃

面對「為何不找年輕演員演高中時期」的質疑，背後其實背後隱藏着劇組在選角上的邏輯考量：

1.時間跨度長：《天才女友》的故事線橫跨了十餘年，從高中時代一路延續到成年步入職場。

《天才女友》男主角江逾白的角色設定是16歲高中生，但胡一天實際年齡是32歲，兩者年齡相差16年。（微博@天才女友官微）

2.角色連貫性：為了保證角色在成長過程中的連貫性，避免換角帶來的情感割裂，劇組最終決定由胡一天「從頭演到尾」。

許多理性的觀眾指出，高中的戲份只是故事的起點，胡一天188公分的身高與清冷的氣質，其實非常契合後期的職場學霸人設。如果撐過前面的校園時期，後期的職場戲份反而能展現他的演技優勢。